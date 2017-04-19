تدريبات على اللغة الصينية للمرشدين السياحيين بالأقصر

الأقصر – محمد محروس:

نظمت جمعية المرشدين السياحيين بالأقصر، دورة تدريبية لتعليم اللغة الصينية، وذلك بالتعاون مع معهد كونفوشيوس الصيني التابع لجامعة قناة السويس والإذاعة الدولية الصينية الناطقة باللغة العربية.

وقال رمضان سعد الدين رئيس جمعية المرشدين السياحيين بالأقصر، في تصريحات صحفية: "إن الدورة التدريبية تأتي مع تزايد أعداد السائحين الصينيين الزائرين للأقصر، مشيرًا إلى أن الصين تعد أحد أكبر الأسواق المصدرة للسياحة، كما أن الفترة الأخيرة شهدت المزيد من التعاون بين مصر والصين، في كافة المجالات، مؤكدًا أهمية تعلم اللغة الصينية لتوقع زيادة أعداد السائحين الصينيين الوافدين إلى الأقصر، المواسم السياحية المقبلة".

من جهته، أشار حاتم السمان، عضو مجلس إدارة الجمعية، إلى أنهم نظموا، في الفترة السابقة، عدة دورات تدريبية لتعليم اللغة الصينية، ما أسفر عن زيارة وفد الإذاعة الدولية الصينية الناطقة باللغة العربية، للمشاركة في تقديم كورسات مجانية بين المرشدين السياحيين بالأقصر.