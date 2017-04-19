بالصور.. استئصال ورم يزن 2 كيلو من ظهر سيدة بأسوان

أسوان – إيهاب عمران:

نجح فريق طبي من قسم جراحة التجميل والإصلاح بمستشفى أسوان الجامعي، في إزالة واستئصال ورم عصبي مرتبط بالأعصاب الطرفية، بجوار العمود الفقري لسيدة من أسوان.

من جهته، قال الدكتور أحمد قناوي، رئيس قسم التجميل والمشرف على العملية، في تصريحات لـ"مصراوي": "إن السيدة كانت تعاني من تشوه شديد في العمود الفقري، وأن الورم كان يسبب لها تقرحات مؤلمة بسبب وزنه الذي وصل إلى 2 كيلو و200 جرام".

وأضاف قناوي، أن العملية كانت صعبة لأن السيدة تعاني من مشكلات في القفص الصدري؛ ما أدى إلى صعوبة تخديرها، مشيرًا إلى نجاح العملية وتحسن حالة السيدة.