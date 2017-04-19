نقل تمثال الملك أمنحتب الثالث لمتحف الأقصر بعد انتهاء ترميمه

الأقصر - محمد محروس:

أنهت البعثة المصرية الأوروبية العاملة بمشروع ترميم "معبد ملايين السنين للملك أمنحتب الثالث" بمنطقة وادي الحيتان بالبر الغربي بالأقصر، برئاسة الدكتورة هوريج سوزريان، ترميم تمثال الملك أمنحتب الثالث، الذي اُكتشف بداية هذا العام، قرب البهو العظيم للمعبد.

وقال الدكتور مصطفى وزيري، مدير عام آثار الأقصر، إن التمثال وُجد في حالة جيدة، فاقدًا لجزء من رأس حية "الكوبرا"، التي تزين غطاء الرأس الذي يرتديه الملك على رأسه، بالإضافة لكسر جزء من الذقن واللحية، التي عُثر عليهما أثناء الحفائر.

وأضاف وزيري: "قامت البعثة بكافة أعمال التنظيف اللازمة للتمثال، وترميم وتثبيت الذقن في مكانها، وتم نقل التمثال لمتحف الأقصر، لعرضه في الحديقة المتحفية إلى جانب تمثال آخر للملك أمنحتب الثالث، والذي اكتشفته البعثة عام 2009 في المعبد".

وأشار مدير عام آثار الأقصر إلى أن التمثال يتميز بكونه تحفة فنية من النحت المصري القديم مصنوع من الجرانيت الأسود، ويبلغ ارتفاعه 248 سم وعمقه 110 سم، وهو يصور الملك أمنحتب الثالث جالسا على العرش، واضعا يديه علي ركبتيه، مرتديا النقبة وحزام مزين بخطوط متعرجة، ويزين صدره طوق واسع، ويرتدي على رأسه غطاءً مزينا بحية الكوبرا.