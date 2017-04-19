جامعة قناة السويس تحتفل بيوم اليتيم

الاسماعيلية-انجي هيبة:

أكد الدكتور عاطف أبوالنور، نائب رئيس جامعة قناة السويس لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، أن التعاون بين الجامعة والمجتمع المحيط بها، يتم بشكل دائم ومستمر.

جاء ذلك خلال افتتاحه احتفالات جامعة قناة السويس بيوم اليتيم، التي نظمتها إدارة الاتصالات والمؤتمرات بقطاع شئون البيئة، اليوم، بمسرح الجامعة في الحرم الجامعي الجديد.

وأضاف نائب رئيس الجامعة: "نحن سعداء بوجود أطفالنا الصغار هنا في رحاب الجامعة، خاصة ونحن نحتفل بمرور 40 عاما على إنشاء الجامعة التي شهدت خلالها العديد من الطفرات والتقدم العلمي والبحثي، بالإضافة إلى خدمة المجتمع".

شارك في الاحتفالية 131 من الأطفال الأيتام من دار الرحمة ومدرسة علي مبارك ومدرسة التجارة بنات.

بدأت الاحتفالية بجولة للأطفال بالطفطف داخل الحرم الجامعي، وكذلك العديد من الفقرات الترفيهية و الغنائية والفنية. ثم توزيع هدايا عينية ووجبات غذائية على الأطفال في نهاية الاحتفالية.