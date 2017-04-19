بالصور.. جمعية المحاربين القدماء تحتفل بـ"يوم الشهيد" في المنيا

المنيا - ريمون الراوي:

نظمت جمعية المحاربين القدماء وضحايا الحرب، اليوم الأربعاء، احتفالاً بيوم الشهيد والمحارب القديم، لتكريم أبناء محافظة المنيا، من أسر الشهداء والمصابين، وذلك بمسرح ديوان عام المحافظة.

شهد الحفل، عصام البديوي محافظ المنيا، واللواء أركان حرب السيد علي الغالي، مدير إدارة جمعية المحاربين القدماء، واللواء أمجد عبد الفتاح نائب مدير أمن المنيا، والعقيد أكرم محمد علي المستشار العسكري للمحافظة، والشيخ محمد أبو حطب وكيل وزارة الأوقاف بالمنيا، وعدد من القيادات التنفيذية ورجال الدين وأسر الشهداء.

وقال "البديوي"، خلال الحفل: "إننا نفخر جميعًا بأبنائنا من الجيش والشرطة الأوفياء ونفتخر بأبنائنا الشهداء الذين ضحوا بأرواحهم في سبيل الدفاع عن الوطن، لافتًا إلى أن هذا التكريم لمصابي العمليات الحربية وأسر الشهداء من رجال الجيش والشرطة يعبّر عن الإحساس بالمسئولية والوفاء، والعرفان تجاه أبطال ضحوا بأنفسهم ولبوا نداء الشهادة في سبيل حرية مصر وتحقيق سيادتها".

من جانبه، دعا اللواء السيد الغالي، الحضور للوقوف دقيقة حداد على أرواح شهداء الوطن، كما نقل خلال كلماته تحيات الفريق أول صدقي صبحي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع، والفريق محمود حجازي رئيس أركان حرب القوات المسلحة، لأسر الشهداء والمصابين من الجيش والشرطة، مؤكدًا أن القوات المسلحة حريصة على تكريم أسر الشهداء والمصابين من أبنائها تقديرًا لهم وعرفانًا بدورهم.

كما ألقى الشيخ محمد أبو حطب، وكيل وزارة الأوقاف بالمنيا، كلمة حول فضل الشهادة في الإسلام ومنزلة الشهيد وعظمتها عند الله، وأن سبحانه وتعالى اصطفاهم وكرّمهم.

وفى ختام الحفل تبادل المحافظ ومدير إدارة الجمعية الدروع وتكريم المصابين وأسر الشهداء، حيث شمل التكريم تقديم شهادات تقدير وشكر ومَبالغ مالية وهدايا عينية.