ننشر اللقطات الأولى لسقوط أتوبيس مدارس في ترعة بالهرم

كتب- محمد شعبان:

رصدت عدسة مصراوي، اليوم الأربعاء، اللقطات الأولى لحادث انقلاب أتوبيس مدارس، صباح اليوم الأربعاء، في ترعة المنصورية بمنطقة الهرم.

وأكد مصدر أمني، أن الحادث وقع نتيجة السرعة الزائدة، مضيفًا أنه لم يسفر عن وقوع أي إصابات أو خسائر في الأرواح.

كانت غرفة عمليات النجدة تلقت بلاغًا بانقلاب أتوبيس داخل ترعة بمنطقة الهرم، وعلى الفور انتقل رجال المباحث إلى محل البلاغ وتبين من الفحص أنه أثناء سير الأتوبيس اختلت عجلة القيادة من السائق وانقلب داخل الترعة.

وتم إبلاغ غرفة عمليات الحماية المدنية بالجيزة، للدفع بونش لرفع وانتشال الأتوبيس من داخل المياه.