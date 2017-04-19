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سقوط "كفتة" مروج الأفيون والحشيش في المقطم

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سقوط "كفتة" مروج الأفيون والحشيش في المقطم سقوط "كفتة" مروج الأفيون والحشيش في المقطم

مصراوي Masrawy

سقوط كفتة مروج الأفيون والحشيش في المقطم

كتب - سامح غيث:

ضبطت الأجهزة الأمنية بالقاهرة، اليوم الأربعاء، مسجل سبق اتهامه في 14 قضية متنوعة، وبحوزته كمية من مخدر الأفيون والحشيش قبل ترويجه للكمية المضبوطة.

كانت معلومات وردت لضباط مكافحة المخدرات، مفادها أن "رمضان.ق"، وشهرته "كفته"، 45 سنة، مقيم بدائرة قسم شرطة المقطم، مسجل خطر تحت رقم 4831 فئة أ، وسبق اتهامه في 14 قضية متنوعة، بمزوالة نشاطًا غير مشروعًا في مجال الاتجار بالمواد المخدرة، ويتخذ من منطقة سكنه مكانًا لتجارته الغير مشروعة.

وباستهداف المتهم بعدة أكمنة ثابتة ومتحركة تمكن ضباط مكافحة المخدرات، من ضبطه حال تواجده بدائرة قسم شرطة المقطم، وبحوزته كمية من الحشيش المخدر 1،440 كليو جرام، و 280 جرام لمخدر الأفيون، ومبلغ مالي 29 ألف جنيه.

وقالت التحقيقات بأنه بمواجهته اعترف بحيازة المواد المخدرة بقصد الاتجار والمبلغ المالي من مُتحصلات تجارته الغير مشروعة، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وتولت النيابة العامة التحقيق.

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