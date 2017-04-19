العروسة في «التجرية الدنماركية» سبب شهرتها.. 10 معلومات عن هبة عبد الحكيم

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عادة ما يجتهد الفنان لسنوات طويلة من عمره باحثًا عن الشهرة إلى أن يصنع دور واحد نجوميته فيصبح الدور الأشهر في تاريخه ومدخله إلى سلم المجد والنجومية، وهذا ما حدث بالضبط مع الفنانة هبة عبد الحكيم التي اشتهرت بدور "العروسة الخبرة" عند مشاركتها في فيلم "التجربة الدنماركية" عام 2003 بطولة الفنان الكبير عادل إمام.

ويستعرض موقع "التحرير - لايف" مجموعة من المعلومات التي لا يعرفها الكثيرون عن "هبة عبد الحكيم"..

1- ولدت في 29 يونيو عام 1981.

2- خريجة كلية الآداب قسم المسرح.

3- بدأت مشوارها الفني من خلال التليفزيون عام 2002، بالمشاركة فى مسلسل "زمن عماد الدين" وفى نفس العام شاركت في مسلسل "انسى اللى فات".



4- بعد نجاحها في "التجربة الدنماركية"، شاركت في أفلام أخرى مثل "الديكتاتور" و"عمر وسلمى" و"كان يوم حبك".

5- تميزت بأدوارها الدرامية في عدة مسلسلات ناجحة، مثل "أولاد الشوارع" و"الباطنية" و"القطة العميا" و"نونة المأذونة" و"مولانا العاشق" و"جراب حواء".

6- في أكتوبر عام 2014، أثيرت شائعات حول زواجها من رجل أعمال، ولكنها نفت ذلك في تصريحات صحفية سابقة، مؤكدة أنها لم تجد الرجل المناسب حتى الآن.

7- قالت في حوار سابق لها لأحد المواقع الفنية، إنها بدأت بالاهتمام بالسياسة منذ قيام ثورة 25 يناير عام 2011.

8- من هواياتها المفضلة السفر والطاولة.

9- مثلها الأعلى في الفن هي الممثلة القديرة "نادية لطفي"، ومطربها المفضل في زمن الفن الجميل هو العندليب الأسمر عبد الحليم حافظ، وتفضل من مطربي هذا الجيل الفنان حسين الجسمي والهضبة عمرو دياب.

10- تستعد "هبة عبد الحكيم" حاليًا لمشاركة الفنان مصطفى شعبان في مسلسل "اللهم إني صائم"، المقرر عرضه في الموسم الرمضاني المقبل.