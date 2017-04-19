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وثائق تكشف جاهزية العقد بين مصر وروسيا بشأن محطة الضبعة

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وثائق تكشف جاهزية العقد بين مصر وروسيا بشأن محطة الضبعة وثائق تكشف جاهزية العقد بين مصر وروسيا بشأن محطة الضبعة

التحرير

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أوردت مواد التقرير السنوي الذي تقدمه الروسية إلى مجلس الدوما، اليوم الأربعاء، بأن العقد بين الجانبين الروسي والمصري بشأن التعاون في بناء المحطة النووية بمنطقة الضبعة في أصبح جاهزًا.

وفي سياق متصل، كان وفد من لجنة الطاقة بالبرلمان المصري قد أجرى زيارة إلى روسيا خلال الفترة من 3 إلى 7 أبريل برئاسة رئيس لجنة الطاقة في البرلمان، طلعت السويدي، وضم الوفد 15عضوا.

واستهدفت الزيارة الاطلاع على مشاريع شركة "روس آتوم"، وهى الشركة التي من المقرر أن تنفذ مشروع الضبعة للطاقة النووية، فضلا عن إجراء مباحثات ومشاورات مع رئيس الشركة والوقوف على المشاريع الجاري تنفيذها.

 

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التحرير

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