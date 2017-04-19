مجلس الوزراء يبحث توفير السلع الأساسية في رمضان

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عقد مجلس الوزراء اجتماعه الأسبوعي اليوم الأربعاء، برئاسة المهندس شريف إسماعيل، لبحث عدد من الملفات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والأمنية، إضافة لمجموعة من التقارير المتعلقة بجودة الخدمات التى تقدم للمواطنين وتوفير الاحتياجات الاساسية من السلع الاساسية، والاستعدادات الخاصة بحلول شهر رمضان.

كما استكمل مجلس الوزراء مناقشة عدد من الموضوعات ومشروعات القوانين والقرارات الوزارية الهامة وتخصيص الأراضي للمشروعات الكبرى وغيرها من الموضوعات التي تهدف إلى إحداث نهضة على كافة المستويات، بهدف النهوض بالاقتصاد الوطني وتحقيق الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي وتسهيل الإجراءات الخاصة بتشجيع الاستثمارات.

وتتطرق المجلس إلى بحث معدلات العمل والإجراءات الوزارية التي اتخذت مؤخرا بناء على توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، فيما يتعلق بإجراءات التوسع في برامج وشبكات الحماية الاجتماعية لمحدودي الدخل، والفئات الأكثر احتياجا، والرقابة المكثفة على الأسواق ومنافذ البيع بجميع المحافظات، بما يضمن الحفاظ على استقرار أسعار السلع الأساسية للمواطنين، وضمان توافرها بكميات مناسبة، وضمان وصول الدعم إلى مستحقيه.