مستشار الجامعة الأمريكية: لا خوف على أمة لديها قضاء بحجم مجلس الدولة

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افتتح صباح اليوم الأربعاء، رئيس مجلس الدولة المستشار الدكتور محمد مسعود، والسفير فرانسيس رتشاردوني، رئيس الجامعة الأمريكية بالقاهرة فعاليات مؤتمر "دور مجلس الدولة في حماية الحقوق والحريات خلال الفترة الانتقالية" المنعقد بمقر الجامعة بوسط القاهرة.

وأثنى رئيس مجلس الدولة على بروتوكول التعاون العلمي والأكاديمي بين المجلس والجامعة الأمريكية، مؤكدا أن مجلس الدولة هو حصن الحقوق والحريات ويعطي كل ذي حق حقه.

فيما ذكر الدكتور عمرو سلامة مستشار الجامعة الأمريكية بالقاهرة، أنه كمواطن مصري يشعر بالأمن والاطمئنان لوجود مؤسسة كمجلس الدولة في مصر وغيره من المؤسسات القضائية اليت ينظر لها الجميع بكل احترام وتقدير، قائلا "لا يوجد خوف على أمة لديها قضاء بحجم مجلس الدولة".

أشار سلامة إلى تطلع الجامعة لمزيد من التعاون العلمي والأكاديمي مع مجلس الدولة لما تمثله أحكامة من أهمية في التأكيد على الحقوق والحريات ومراجعته لكل التشريعات قبل إقرارها وتقديمه للإفتاء القانوني السليم للجهات الحكومية.

يحضر المؤتمر الذى ينظمه مجلس الدولة بالتعاون مع وحدة أبحاث القانون والمجتمع بالجامعة الأمريكية، كلاً من المستشار محمد مسعود، رئيس مجلس الدولة، ونائبه الأول المستشار يحيى دكروري، رئيس الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع، والمستشار أحمد أبو العزم، رئيس قسم التشريع بمجلس الدولة، وسيكون الحضور مفتوحًا لقضاة مجلس الدولة وأعضاء الهيئات القضائية، على أن يسبق إجراءات حضور الباحثين وأعضاء هيئة التدريس والإعلاميين.