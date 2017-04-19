أخبار عاجلة

مساء dmc - تقرير .. التحول الرقمي ضرورة في تحسين كفاءة المؤسسات -
مساء dmc - تقرير .. شجرة مريم بالمطرية .. مزار سياحي يعاني الإهمال -
خبير أمني: حادث كمين سانت كاترين لم يكن الأول في المنطقة -
خبير أمني: حادث كمين سانت كاترين لم يكن الأول في المنطقة -
مساء dmc - الرئيس السيسي يلتقي وزير خارجية إثيوبيا ويؤكد على ضرورة الاستخدام الأمثل لموارد حوض النيل -
مرتضى منصور يهدد أعضاء الجبلاية بفضيحة مدوية -
صور| محافظ جنوب سيناء يتفقد مصابي هجوم سانت كاترين -
صور| مطران سانت كاترين: نعيش في آمان أكثر من أي دولة أخرى -
ريهام سعيد: من ينتقدني يغار مني.. «وباسم يوسف مضايق عشان بحب الريس» -
بحضور 6 وزراء.. «أخبار اليوم» تكرم الفائزين بجوائز مصطفى وعلي أمين -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. التحرير

مستشار الجامعة الأمريكية: لا خوف على أمة لديها قضاء بحجم مجلس الدولة

Google+ Print
مستشار الجامعة الأمريكية: لا خوف على أمة لديها قضاء بحجم مجلس الدولة مستشار الجامعة الأمريكية: لا خوف على أمة لديها قضاء بحجم مجلس الدولة

التحرير

  • ارسال بياناتك
  • اضف تعليق

ارسال بياناتك

افتتح صباح اليوم الأربعاء، رئيس مجلس الدولة المستشار الدكتور محمد مسعود، والسفير فرانسيس رتشاردوني، رئيس الجامعة الأمريكية بالقاهرة فعاليات مؤتمر "دور مجلس الدولة في حماية الحقوق والحريات خلال الفترة الانتقالية" المنعقد بمقر الجامعة بوسط القاهرة.

وأثنى رئيس مجلس الدولة على بروتوكول التعاون العلمي والأكاديمي بين المجلس والجامعة الأمريكية، مؤكدا أن مجلس الدولة هو حصن الحقوق والحريات ويعطي كل ذي حق حقه.

فيما ذكر الدكتور عمرو سلامة مستشار الجامعة الأمريكية بالقاهرة، أنه كمواطن مصري يشعر بالأمن والاطمئنان لوجود مؤسسة كمجلس الدولة في وغيره من المؤسسات القضائية اليت ينظر لها الجميع بكل احترام وتقدير، قائلا "لا يوجد خوف على أمة لديها قضاء بحجم مجلس الدولة".

أشار سلامة إلى تطلع الجامعة لمزيد من التعاون العلمي والأكاديمي مع مجلس الدولة لما تمثله أحكامة من أهمية في التأكيد على الحقوق والحريات ومراجعته لكل التشريعات قبل إقرارها وتقديمه للإفتاء القانوني السليم للجهات الحكومية.

يحضر المؤتمر الذى ينظمه مجلس الدولة بالتعاون مع وحدة أبحاث القانون والمجتمع بالجامعة الأمريكية، كلاً من المستشار محمد مسعود، رئيس مجلس الدولة، ونائبه الأول المستشار يحيى دكروري، رئيس الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع، والمستشار أحمد أبو العزم، رئيس قسم التشريع بمجلس الدولة، وسيكون الحضور مفتوحًا لقضاة مجلس الدولة وأعضاء الهيئات القضائية، على أن يسبق إجراءات حضور الباحثين وأعضاء هيئة التدريس والإعلاميين.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

التحرير

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
مساء dmc - وزير التنمية المحلية: نعيش في حالة حرب ولابد أن ننجح فيها والرهان هو وحدة المصريين

مساء dmc - وزير التنمية المحلية: نعيش في حالة حرب ولابد أن ننجح فيها والرهان هو وحدة المصريين

بالصور || مصرع أم وابنتها بسبب كسر مقبض باب «الساونا»

بالصور || مصرع أم وابنتها بسبب كسر مقبض باب «الساونا»

ستاد مصر: تحليل الأداء التحكيمي لمباريات اليوم مع ك/ أحمد الشناوي .. الأربعاء 19 مارس 2017

ستاد مصر: تحليل الأداء التحكيمي لمباريات اليوم مع ك/ أحمد الشناوي .. الأربعاء 19 مارس 2017

ستاد مصر: عاجل .. إقالة فرانز ستراكا المدير الفني للإسماعيلي

ستاد مصر: عاجل .. إقالة فرانز ستراكا المدير الفني للإسماعيلي