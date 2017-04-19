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700 مليون جنيه تراجعًا في إيرادات بيع رخص الحديد والأسمنت

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700 مليون جنيه تراجعًا في إيرادات بيع رخص الحديد والأسمنت 700 مليون جنيه تراجعًا في إيرادات بيع رخص الحديد والأسمنت

التحرير

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كشفت بيانات مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المقبل 2017-2018، عن تراجع الإيرادات الخاصة بطرح رخص الحديد والأسمنت لتبلغ نحو 300 مليون جنيه، في مقابل نحو مليار جنيه خلال العام المالي الحالي 2016-2017، بانخفاض سجل نحو 700 مليون جنيه.

ووفقًا لمشروع الموازنة، فقد حققت إيرادات طرح رخص الحديد والأسمنت نحو 105.1 مليون جنيه خلال الفترة من يوليو إلى فبراير من العام المالي الجاري 2016-2017، ومن المتوقع أن ينتهي العام الحالي بتحقيق إيرادات منها بقيمة تبلغ نحو 700 مليون جنيه، بدلًا من نحو 205 مليون جنيه إيرادات كانت متوقعة عند وضع مشروع الموازنة العامة للدولة بداية يوليو الماضى 2016.

كما تراجع إجمالي حجم إيرادات المناجم خلال الموازنة الجديدة لتبلغ نحو 1.5 مليار جنيه، في مقابل نحو 5.2 مليار جنيه خلال العام المالي الحالي 2016-2017، بانخفاض سجل نحو 3.7 مليار جنيه.

وحققت إيرادات المناجم قيمة نحو 274.7 مليون جنيه خلال الفترة من يوليو إلى فبراير من العام المالي الجاري 2016-2017، ومن المتوقع أن ينتهي العام الحالي بتحقيق إيرادات منها بقيمة تبلغ نحو مليار جنيه، بدلًا من نحو 387.8 مليون جنيه إيرادات كانت متوقعة عند وضع مشروع الموازنة العامة يوليو الماضي.

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التحرير

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