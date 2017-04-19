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برلمانية تطالب الحكومة بسرعة إرسال قانون مناهضة العنف ضد المرأة

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برلمانية تطالب الحكومة بسرعة إرسال قانون مناهضة العنف ضد المرأة برلمانية تطالب الحكومة بسرعة إرسال قانون مناهضة العنف ضد المرأة

التحرير

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قالت النائبة الدكتورة عبلة الهواري، عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، إن المجلس القومى للمرأة قام بإعداد مشروع قانون لمناهضة كل أشكال العنف ضد المرأة بداية من التحرش بكل أشكاله حتى هتك العرض والإغتصاب، لافتًة إلى أن هناك مشروع قانون آخر مقدم من لمناهضة كل أشكال العنف ضد المرأة، ولكنه لم يسلم إلى البرلمان حتى الآن، وننتظر خروجه إلى النور للبدء فى مناقشته داخل البرلمان.

وطالبت الهواري، فى تصريحات صحفيه لها اليوم الأربعاء، الحكومة بسرعه إرسال قانون مناهضة العنف، خاصة فى ظل انتشار التحرش الجنسى والاغتصاب ضد المرأة فى المجتمع خلال الفترة الأخيرة، بحيث يكون هناك تغليظ فى العقوبات ضد كل من يسول له نفسه إرتكاب هذه الجريمة. 

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التحرير

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