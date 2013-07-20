كيف تغسل أسنانك فى نهار رمضان؟

يجب على الإنسان الحفاظ على أسنانه باعتبارها الجزء الأول الذى يستقبل الطعام، وتعتبر مشاكل الأسنان من المشاكل الشائعة، ولأن فترة الصيام أصبحت طويلة جدا، فأصبح يجب تنظيف الأسنان بصورة دورية.

أكد الدكتور أحمد رضوان استشارى أمراض الأسنان أهمية الاهتمام بالأسنان وخاصة فى نهار رمضان لمنع الروائح الكريهة التى قد تحدث نتيجة قلة تناول الطعام، ومن أجل منع حدوث مرض تسوس الأسنان أو الإصابة بمرض التهاب اللثة المرضين الرئيسيين اللذين يؤديان إلى فقدان الأسنان فى وقت مبكر.

ويمكن استخدام فرشاة الأسنان لغسل الفم أثناء النهار، ولكننا لا ننصح باستخدام معجون الأسنان نظرا إلى أن مكوناته الداخلية ومنها الفلوريد بالإضافة إلى بيكربونات الصوديوم، ويمكن أن تبتلع إلى المعدة بواسطة الغدد اللعابية الموجودة تحت اللسان.

ونصح رضوان باستخدام الفرشاة مبلولة بالماء دون معجون، أثناء الصوم إذا دعت الحاجة أو استخدام السواك من الأعلى إلى أسفل فى الفك العلوى، ومن أسفل إلى أعلى فى الفك السفلى. وباستطاعة الإنسان استخدام الفرشاة والمعجون ثلاث مرات يوميا، بعد الفطور وقبل النوم وبعد السحور، يرافق ذلك استخدام غسول الفم والخيط السنى.

وأضاف أن استخدام البنج الموضعى لإجراء قلع أسنان أو حشوات أسنان لا يفسد الصيام، ويستطيع أطباء الأسنان بكافة تخصصاتهم أن يعالجوا الأسنان واللثة أثناء الصيام، وذلك بالتعاون مع المريض.