خالد علي من الشرقية: سأدافع بكل الطرق للحفاظ على تيران وصنافير

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مالك عدلي: على المواطنين الضغط على نواب دوائرهم لعدم تمرير الاتفاقية



نظم الحزب المصري الديمقراطي بالشرقية، مساء أمس الثلاثاء، ندوة لمناقشة قضية جزيرتي تيران وصنافير، بعد عرض الاتفاقية على مجلس النواب للمناقشة .



حضر الندوة التي أقيمت بمقر أمانة الحزب في مدينة الزقازيق، المحامي خالد علي المرشح الرئاسي السابق، والمحامى مالك عدلى عضو الهيئه العليا للحزب، وعدد من أعضاء هيئة الدفاع عن الجزر.





وفي كلمته التي ألقاها أكد إسلام مرعي أمين التنظيم بالحزب أن الهدف من وراء الندوة هو توضيح الوضع القائم للقضية عقب عرضها على البرلمان، حيث قام الحزب بدعوة عدد من الشخصيات من خارج أعضائه، يختلفون مع موقف الحزب من هذه القضية، وذلك لعرض كافة وجهات النظر وخلق مجال للحوار يفيد القضية .



ومن جانبه، قال مالك عدلي عضو الهيئة العليا للحزب إن الجزر مصرية بحكم أعلى محكمة فى الدولة لكن بعد عرضها على البرلمان أصبح واجب على كل المواطنين الضغط على نواب دوائرهم من أجل دفعهم لعدم تمرير هذه الاتفاقية بالبرلمان.

فيما أكد خالد علي أن الموقف القانوني للقضية سليم واستعرض العديد من الوثائق الرسمية التي قدمت للمحاكم للتأكيد على مصرية الجزيرتين، لافتًا إلى أنه سيدافع بكل الطرق القانونية والدستورية للحفاظ على السيادة المصرية على تيران وصنافير.





من جهتها، أوضحت منى الشماخ أمين عام الحزب بالشرقية أن دور الحزب هو الدفاع عن حقوق الوطن والمواطنين، من خلال فتح باب المناقشة حول القضايا الوطنية الهامة مثل القضية محل النقاش، كما أكدت أيضًا ضرورة احترام أحكام القضاء.