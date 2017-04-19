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المالية: نستهدف تحقيق معدل نمو 5.5% وخفض التضخم 8% في 2018

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المالية: نستهدف تحقيق معدل نمو 5.5% وخفض التضخم 8% في 2018 المالية: نستهدف تحقيق معدل نمو 5.5% وخفض التضخم 8% في 2018

التحرير

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قالت وزارة المالية: إن " تستهدف رفع معدلت النمو لتصل إلى نحو 5.5% مع قدوم العام المالي 2018-2019، في مقابل نحو 4% خلال العام المالي الحالي 2016-2017".

وأضافت "الوزارة" من خلال البيان المالي التمهيدي لمشروع الموازنة العامة للعام المقبل 2017-2018، أن الحكومة تستهدف أيضًا خفض معدلات التضخم بنسبة 8%، فى مقابل نحو 21% خلال العام الحالي.

وتسعى الحكومة إلى تحسين مؤشرات الأداء الاقتصادي من خلال تحقيق معدلات استثمار مرتفعة، إلى جانب مساهمة إيجابية من صافي الصادرات و أنشطة ذات قيمة مضافة عالية.

وأشار التقرير إلى أن ارتفاع معدل الاستثمار يتحقق من خلال وضع سعر صرف مرن ومحفز للنشاط الاقتصادي، ودعم تنافسية الاقتصاد المصري، بالإضافة إلى تحقيق معدلات إنتاج مرتفعة و وجود أسواق منضبطة، وأجهزة رقابية قوية.

وأوضح أن زيادة معدلات النمو تتم من خلال وجود بنية أساسية متطورة ومصادر للطاقة متنوعة ومستدامة، فضلًا عن تحقيق إصلاحات هيكلية لدفع وزيادة معدلات الإنتاجية والمنافسة من خلال الاستثمار البشري وتحسين بيئة الأعمال.

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التحرير

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