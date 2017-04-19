أخبار عاجلة

مساء dmc - تقرير .. التحول الرقمي ضرورة في تحسين كفاءة المؤسسات -
مساء dmc - تقرير .. شجرة مريم بالمطرية .. مزار سياحي يعاني الإهمال -
خبير أمني: حادث كمين سانت كاترين لم يكن الأول في المنطقة -
خبير أمني: حادث كمين سانت كاترين لم يكن الأول في المنطقة -
مساء dmc - الرئيس السيسي يلتقي وزير خارجية إثيوبيا ويؤكد على ضرورة الاستخدام الأمثل لموارد حوض النيل -
مرتضى منصور يهدد أعضاء الجبلاية بفضيحة مدوية -
صور| محافظ جنوب سيناء يتفقد مصابي هجوم سانت كاترين -
صور| مطران سانت كاترين: نعيش في آمان أكثر من أي دولة أخرى -
ريهام سعيد: من ينتقدني يغار مني.. «وباسم يوسف مضايق عشان بحب الريس» -
بحضور 6 وزراء.. «أخبار اليوم» تكرم الفائزين بجوائز مصطفى وعلي أمين -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. محافظات
  4. مصراوي Masrawy

بالأسماء.. إصابة 5 أشخاص في حادث تصادم على طريق "بورسعيد – دمياط"

Google+ Print
بالأسماء.. إصابة 5 أشخاص في حادث تصادم على طريق "بورسعيد – دمياط" بالأسماء.. إصابة 5 أشخاص في حادث تصادم على طريق "بورسعيد – دمياط"

مصراوي Masrawy

حادث تصادم سيارتين ملاكي

بورسعيد – طارق الرفاعي:

أصيب 5 أشخاص، اليوم الأربعاء، إثر حادث تصادم سيارتين ملاكي أمام قرية المناصرة على طريق "بورسعيد – دمياط".

أعلن أيمن جابر، مسئول طوارئ الصحة، في تصريحات صحفية، أن مستشفى بورسعيد العام "الأميري" استقبل محمد عبدالمنعم، 38 عامًا، ومرفت ابرهيم مرسي، 45 عامًا، وكريم محمد، 30 عامًا، ومحمد حسن، 34 عامًا، وأحمد محمد، 32 عامًا، مصابين بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم وجروح بسيطة، إثر حادث تصادم سيارتين على طريق "بورسعيد – دمياط".

لمتابعة أهم وأحدث الأخبار اشترك الآن في خدمة مصراوي للرسائل القصيرة للاشتراكإضغط هنا

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
خبير أمني: حادث كمين سانت كاترين لم يكن الأول في المنطقة

خبير أمني: حادث كمين سانت كاترين لم يكن الأول في المنطقة

خبير أمني: حادث كمين سانت كاترين لم يكن الأول في المنطقة

خبير أمني: حادث كمين سانت كاترين لم يكن الأول في المنطقة

تكريم 7 موظفين كشفوا مخالفات مسابقة "التربية والتعليم" بسوهاج

تكريم 7 موظفين كشفوا مخالفات مسابقة "التربية والتعليم" بسوهاج

شريف إسماعيل يلتقي مع الرئيس التنفيذي لمجموعة فودافون العالمية

شريف إسماعيل يلتقي مع الرئيس التنفيذي لمجموعة فودافون العالمية