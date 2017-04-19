بالأسماء.. إصابة 5 أشخاص في حادث تصادم على طريق "بورسعيد – دمياط"

بورسعيد – طارق الرفاعي:

أصيب 5 أشخاص، اليوم الأربعاء، إثر حادث تصادم سيارتين ملاكي أمام قرية المناصرة على طريق "بورسعيد – دمياط".

أعلن أيمن جابر، مسئول طوارئ الصحة، في تصريحات صحفية، أن مستشفى بورسعيد العام "الأميري" استقبل محمد عبدالمنعم، 38 عامًا، ومرفت ابرهيم مرسي، 45 عامًا، وكريم محمد، 30 عامًا، ومحمد حسن، 34 عامًا، وأحمد محمد، 32 عامًا، مصابين بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم وجروح بسيطة، إثر حادث تصادم سيارتين على طريق "بورسعيد – دمياط".