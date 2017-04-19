مدير أمن قنا يتفقد الكمائن الأمنية بطريق قنا - سفاجا

قنا – عبد الرحمن القرشي:

تفقد اللواء صلاح الدين حسان، مساعد وزير الداخلية مدير أمن قنا، عددًا من الكمائن الحدودية بطريق قنا - سفاجا الصحراوي للوقوف على مدى يقظة القوات وتعريفهم بالظروف الأمنية الراهنة.

وأشار حسان إلى ضرورة اليقظة التامة والالتزام بتعليمات الأمن الشخصي ودقة فحص المترددين، مع اتخاذ أقصى درجات الحيطة والحذر، وتوسيع دائرة الاشتباه مع المارين على تلك الكمائن.

وتُعزز الأجهزة الأمنية من إجراءاتها بمختلف مراكز المحافظة؛ من أجل سرعة ضبط العناصر الإرهابية الهاربة، والمتهمة بتنفيذ التفجيرات الإرهابية بطنطا والإسكندرية.