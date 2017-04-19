بالصور.. أئمة الإسكندرية يدعون المصريين للوقف صفًا واحدًا ضد دعاة الفرقة

الإسكندرية - محمد عامر:

طالب أئمة ودعاة الأوقاف بالإسكندرية، أبناء المجتمع المصري للتمسك بأخلاق الرسول، والوقوف صفا واحدا فى وجه كل من يريد الفرقة وإحداث الفتنة بين أبناء الوطن الواحد.

جاء ذلك خلال فعاليات الأسبوع الثالث من الخطة الدعوية لمديرية أوقاف الإسكندرية، التي شملت عددا كبيرا من مساجد المحافظة، والتي أقيمت على مدار 3 أيام تحت عنوان "قيمة الأخلاق"، بمشاركة عدد كبير من الأئمة والدعاة وقيادات المديرية.

وشدد الأئمة المشاركون على أن الحب في الله والتسامح مع الآخرين والصبر على البلاء وصفاء النفس والقلب من الغل والحسد والبغضاء، وحب الخير للآخرين ومد يد العون للجميع، هي أهم مكارم الأخلاق، وأن من توافرت فيه تلك الصفات، يتخلق بأخلاق الرسول محمد، الذي وصفه الله في القرآن: "وإنك لعلى خلق عظيم".

كما شدد الأئمة والدعاة على أن النبي واجه الكثير من المصاعب في سبيل تبليغ دعوته إلى الله بالحكمة والموعظة الحسنة، وليس أدل على ذلك من إلقائه بالحجارة عندما ذهابه إلى الطائف، وأنه رغم قسوة القوم في الرد عليه، تعامل معهم بالحلم والصبر وطيب النفس، فكان النصر من الله حليفه.