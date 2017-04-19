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بالصور.. محافظ الإسكندرية يضع إكليل الزهور على النصب التذكاري للشهداء

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مصراوي Masrawy

محافظ الإسكندرية يضع إكليل الزهور على النصب التذكاري للشهداء (1)محافظ الإسكندرية يضع إكليل الزهور على النصب التذكاري للشهداء (1)

محافظ الإسكندرية يضع إكليل الزهور على النصب التذكاري للشهداء (2)محافظ الإسكندرية يضع إكليل الزهور على النصب التذكاري للشهداء (2)

محافظ الإسكندرية يضع إكليل الزهور على النصب التذكاري للشهداء (3)محافظ الإسكندرية يضع إكليل الزهور على النصب التذكاري للشهداء (3)

محافظ الإسكندرية يضع إكليل الزهور على النصب التذكاري للشهداء (4)محافظ الإسكندرية يضع إكليل الزهور على النصب التذكاري للشهداء (4)

محافظ الإسكندرية يضع إكليل الزهور على النصب التذكاري للشهداء (5)محافظ الإسكندرية يضع إكليل الزهور على النصب التذكاري للشهداء (5)

الإسكندرية - محمد عامر:

شارك الدكتور محمد سلطان، محافظ الإسكندرية، صباح اليوم الأربعاء، في وضع إكليل من الزهور على النصب التذكاري للشهداء بميدان محطة ، وذلك بمناسبة احتفالات القوات المسلحة المصرية بذكرى تحرير سيناء.

ووضع المحافظ، برفقة اللواء محمد لطفي قائد المنطقة الشمالية العسكرية، واللواء مصطفى النمر مدير الأمن، باقة من الزهور على النصب التذكاري، وقرأ الحضور الفاتحة على روح جنود وشهداء مصر الأطهار.

وعزفت الموسيقى العسكرية سلام الشهيد في تقليد عسكري أصيل للوفاء بشهداء مصر جيلاً بعد جيل، وما قدموه للوطن من بطولات وتضحيات .

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