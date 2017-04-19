اتجاه لإحالة رمضان السيد للتحقيق بسبب «التفويت»

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قررت لجنة المسابقات بالقسم الثاني برئاسة خالد كامل، إعادة مشاهدة تصريحات رمضان السيد، المدير الفني لبلدية المحلة حول التفويت في مباريات المظاليم.

وكشف كامل في تصريحات صحفية، أن اللائحة تنص على الإيقاف والغرامة أو الغرامة فقط أو إحالة المدير الفني للتحقيق، موضحًا أن الأمر متوقف على طبيعة التصريحات التي أدلى بها.

وكان رمضان السيد المدير الفني لفريق بلدية المحلة، قال في تصريحات تليفزيونية إن هناك تلاعب في نتائج المجموعة الثالثة بمسابقة دوري القسم الثاني، مشيرًا إلى أنه رفض تصعيد الأمر للاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" لعدم الإضرار بالرياضة المصرية.