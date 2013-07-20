مسيرة "كسر الانقلاب " تجوب شوارع وميادين أسيوط

خرجت منذ قليل، مسيرة ضمت الآلاف من مؤيدى الرئيس المعزول محمد مرسى، لتجوب شوارع ميادين محافظة أسيوط، وذلك فى إطار فعاليات مليونية " كسر الانقلاب العسكرى " التى دعا لها التحالف الوطنى للقوى الإسلامية، وعلى رأسها جماعة الإخوان المسلمين وذراعها السياسى حزب الحرية والعدالة والجماعة الإسلامية وذراعها السياسى حزب البناء والتنمية، مطالبين بعودة الرئيس المعزول محمد مرسى دون قيد أوشرطـ وإنهاء الانقلاب وعودة الشرعية، وتأسيس حياة ديمقراطية سليمة.

وجابت المسيرة شوارع وميادين أسيوط انطلاقا من ساحة مسجد عمر مكرم ثم شارع يسرى راغب والمجاهدين والمجذوب والمحطة والمنفذ والجيش، حاملين الأعلام والرايات ومكبرات الصوت التى تطالب الأهالى للانضمام إلى تأييد الشرعية، واستكمال كفاحهم ضد الانقلاب مرددين هتافات " ارحل يا سيسى "، " سيسى يا سيسى ...مرسى هو رئيسى "، "الشرعية ...الشرعية "، " إسلامية إسلامية رغم انف العلمانية "، " مش هنمشى ...السيسى يمشى "، ووزعوا بيانا حمل عنوان " واقتربت ساعة النصر.

وفى سياق متصل كثفت مديرية أمن أسيوط بالتنسيق مع قيادة المنطقة الجنوبية العسكرية من تواجدها وتمركزاتها أمام المبانى والمنشآت الهامة بمدينة أسيوط، وتكثيف الحراسات أمام مبنى ديوان عام محافظة أسيوط، ومينى مديرية أمن أسيوط وغلق الشوارع المؤدية إليها، وتغيير اتجاه خطوط السيارات بصفة مؤقتة، وتشديد الجحراسات أمام أقسام ومراكز الشرطة، تحسبا لأى خروج عن السلمية، أو أى أعمال عنف أو اشتباكات قد تحدث أثناء المسيرة.