«فيفا» يخطر الأهلي بتحمل تكاليف علاج مروان محسن

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تلقى مجلس إدارة النادي الأهلي، برئاسة محمود طاهر، إخطارًا رسميًا من الاتحاد الدولي لكرة القدم، يُفيد بأن «فيفا» ستقوم بسداد مليون و800 جنيه، مصاريف علاج مروان محسن مهاجم القلعة الحمراء.

وقام الأهلي بإرسال تقرير يتضمن حالة اللاعب والفواتير الخاصة بنفقات العملية الجراحية والبرنامج التأهيلي وصورة من عقد اللاعب موثقة من قبل اتحاد الكرة.

وكان مروان تعرض لإصابة بقطع في الرباط الصليبي، مع منتخب مصر في أمم إفريقيا الأخيرة بالجابون، وقرر «فيفا» تحمل تكاليف علاجه وفقًا لبرنامج الفيفا لحماية الأندية.