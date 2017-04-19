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الاتحاد الإفريقي يفاجئ «يد الأهلي» بتغيير منافسه بربع نهائي الكؤوس

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الاتحاد الإفريقي يفاجئ «يد الأهلي» بتغيير منافسه بربع نهائي الكؤوس الاتحاد الإفريقي يفاجئ «يد الأهلي» بتغيير منافسه بربع نهائي الكؤوس

التحرير

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فاجئ الاتحاد الإفريقي لكرة اليد، فريق الأهلي بعد تغيير منافسه في دور ربع النهائي بالبطولة الإفريقية للكؤوس، حيث سيلتقى الأحمر مع فاب الكاميروني بدلا من ريد ستار بطل كوت ديفوار.

جاء ذلك بعدما قامت لجنة المسابقات بالاتحاد الإفريقى باحتساب النقاط بدقة، نظرًا لتساوي بطل الكاميرون، وبطل ساحل العاج في النقاط، حيث فوجئ فريق رجاء أغادير أيضا بمواجهته لفريق ريد ستار بطل كوت ديفوار.

يذكر أنه كان قد تم تحديد إقامة لقاء الأهلي وفاب الكاميروني في السابعة مساء اليوم، إلى أن اللجنة المنظمة أبلغت الفريق بتعديل التوقيت أيضًا ليقام في الخامسة عصرًا.

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التحرير

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