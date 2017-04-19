إشبيلية يضع بوكيتينو على رأس قائمة المدربين لخلافة سامبولي

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أشارت صحيفة «ميرور» البريطانية، إلى رغبة نادي إشبيلية في التعاقد مع مدرب توتنهام الحالي ماوريسيو بوكيتينو، في حال قرر مدرب الفريق الحالي خورخي سامبولي ترك الفريق وتولي تدريب المنتخب الأرجنتيني خلفًا للمقال إدجاردو بوزا.

ويعد بوكيتينو من أبرز المدربين في العالم في الوقت الحالي، بفضل العمل المميز الذي يقدمه مع توتنهام، ولكن أوضحت الصحيفة البريطانية إلى صعوبة رحيل المدرب الأرجنتيني لصفوف إشبيلية في ظل إرتباطه بعقد طويل الأمد مع السبيرز.

وأضافت "ميرور" أن عودة بوكيتينو إلى إسبانيا من جديد ليست مسبتعدة، ولكن في المستقبل البعيد وعن طريق بوابة أي من ريال مدريد أو برشلونة وليس إشبيلية الذي ابتعد عن المنافسة كثيرًا على لقب الدوري إلى جانب خروجه من دور الـ16 من مسابقة دوري أبطال أوروبا على يد ليستر سيتي.