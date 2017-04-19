خطاب وداع جون تيري لجماهير البلوز

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وجه الدولي الإنجليزي جون تيري، مدافع نادي تشيلسي، رسالة وداعية لجمهور الفريق، بعد إعلان رحيله عن تشيلسي بعد نهاية هذا الموسم.

ونشر تيري، عبر صحفته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «إنستجرام»: «كان هذا أصعب قرار في حياتي لي ولعائلي، لكن كنت دائمًا متصورًا الرحيل بالفترة المناسبة، وبالطريقة المناسبة وفي اللحظة المناسبة - وهي الآن، أشعر أن كرة القدم مازالت بداخلي ولكن أتفهم أن الفرص هنا في تشلسي ستكون محدودة، لقد حان الوقت لتحدٍ جديد، وكان طموحي المبكر كفتى أن أصبح لاعب كرة القدم وأنا ممتن لتشلسي، وأمي، وأبي وأخي لإعطائي الفرصة ولدعمهم الكامل لتحقيق هذا الحلم».

وأضاف مدافع البلوز: «من الانضمام كفتى في مدرسة بسن الـ14، حتى توقيع أول عقد احترفي بسن الـ17، وثم مشاركتي الأولى في الفريق الأولى بنفس السنة، لأكون بعد ذلك جزءًا من تحول وتطور هذا النادي العظيم، الذي ألهمني لأستمر في السعي نحو أفضل مايمكن أن أكون عليه، بدعمٍ من السيد أبراموفيتش، نحن كلاعبين مُنحنا الفرصة لتحقيق جميع رغباتنا المهنية، حيث انتقل هذا النادي لعهد جديد يطابق طموحاتنا وأصبح واحد من بين أنجح الأندية في العالم. لهذا أود شكر أبراموفيتش شخصيًا، والإدارة الذين عملوا لضمان إستمرار تطور النادي في الداخل والخارج».

وأردف: «خلال الـ 22 سنة هذا النادي كان حياتي، وقد أظهرني على المنصة للتنافس ضد الأفضل، وتحطيم الأرقام القياسية، والفوز بالبطولات، وكل هذا زاد من رغبتي للعمل بجد وطلب الأفضل من نفسي ومن الفريق. وبهذا الهاجس تمكنت في أن أكون قائد تشلسي الأكثر نجاحًا، وأنا فخور بأن أُذكر برفقة رون هاريس، بيتر بونيتي، فرانك لامبارد، جون هولينز والعديد من العظماء كواحد من أكبر صناع هذا النادي».

واستكمل: «شكرًا لجميع زملائي اللاعبين والمدربين على مر السنوات الماضية، التكاتف معكم في العديد من المعارك كان شرفًا، أود أن أشكر عائلتي الجميلة لحبهم المطلق ودعمهم الذي أظهروه لي، لزوجتي توني وأطفالي جورجي وسمر، لقد كنتم الأساس في مسيرتي، أحبكم كثيرًا وأشكركم، احتفلتم معي عند الفوز ودعمتوني عند الخسارة، أعطيتموني المنصة للإستمرار لمواصلة مطاردة حلمي على مر هذه السنوات في ستامفورد بريدج وقمتم بتحفيزي لرغبتي في أن أكون الأفضل لقد عملنا كل هذا معًا عائلتنا ستبقى دائمًا زرقاء وفخورة».

وتابع نجم البلوز: «لن أكون قادرًا أبدًا على التعبير بحبي تجاهكم أيها المشجعين، الدعم الدائم الذي قدمتوه، لي شخصيًا وللفريق، أمر هائل.. لقد لعبتم دورًا أساسيًا في نجاحي وألهمتموني والفريق لتحقيق العديد من البطولات».

يذكر أنه تم الاتفاق مع تيري على الرحيل بنهاية الموسم، وتوجيه له الشكر على مسيرته الطويلة مع البلوز التي بدأت عام 1998، وتوج خلالها بـ14 لقبًا محليًا وأوروبيًا، على مدار 713 مباراة، حمل فيها شارة القيادة خلال 578 مباراة، وسجل 66 هدفًا.