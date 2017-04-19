أهالي أحد المتهمين بتفجيرات طنطا والإسكندرية يسلمون نجلهم للنيابة العامة بقنا

قنا - عبدالرحمن القرشي:

قام أهالي المتهم محمود محمد على حسين، مواليد 1988 يقيم بقنا- قرية المعنا، حاصل على بكالوريوس زراعة جامعة قنا- والمتهم بالتخطيط للتفجيرات الإرهابية بطنطا والإسكندرية والانضمام لخلية إرهابية جهادية، بتسليمه لسرايا النيابة العامة دائرة بندر قنا صباح اليوم الأربعاء، مع تحرير محضر بإثبات الحالة والمطالبة بعدالة محاكمته .

وتحفظت سرايا النيابة العامة دائرة بندر قنا على المتهم، لاتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة معه وإحالته للجهة المختصة التحقيق معه .