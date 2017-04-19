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أهالي أحد المتهمين بتفجيرات طنطا والإسكندرية يسلمون نجلهم للنيابة العامة بقنا

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أهالي أحد المتهمين بتفجيرات طنطا والإسكندرية يسلمون نجلهم للنيابة العامة بقنا أهالي أحد المتهمين بتفجيرات طنطا والإسكندرية يسلمون نجلهم للنيابة العامة بقنا

مصراوي Masrawy

أهالي أحد المتهمين بتفجيرات طنطا والإسكندرية يسلمو

قنا - عبدالرحمن القرشي:

قام أهالي المتهم محمود محمد على حسين، مواليد 1988 يقيم بقنا- قرية المعنا، حاصل على بكالوريوس زراعة جامعة قنا- والمتهم بالتخطيط للتفجيرات الإرهابية بطنطا والإسكندرية والانضمام لخلية إرهابية جهادية، بتسليمه لسرايا النيابة العامة دائرة بندر قنا صباح اليوم الأربعاء، مع تحرير محضر بإثبات الحالة والمطالبة بعدالة محاكمته .

وتحفظت سرايا النيابة العامة دائرة بندر قنا على المتهم، لاتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة معه وإحالته للجهة المختصة التحقيق معه .

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