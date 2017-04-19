المشدد 5سنوات لعاطل ضبط بحوزته حشيش قبل بيعه في العجوزة

كتب -صابر المحلاوي:

قضت محكمة جنايات الجيزة، برئاسة المستشار جلال عبداللطيف، وعضوية المستشارين حسام منير وشريف إسماعيل، اليوم الأربعاء، بالسجن المشدد5سنوات لعاطل ضبط بحوزته كمية من مخدر الحشيش بقصد الإتجار في العجوزة .

كانت النيابة العامة قد أحالت المتهم إلى محكمة الجنايات بعد أن نسبت إليه تهمة إحراز كمية من مخدر الحشيش بقصد الإتجار فيه.

كانت معلومات قد وردت لقسم شرطة العجوزة، بقيام المتهم "عثمان وحمد الاسيوطي 30سنة عاطل ومقيم بأرض اللواء، بالإتجار في المواد المخدرة، وبالانتقال إلى محل سكن المتهم عثر بداخله على 10قطع من جوهر الحشيش ومبلغ مالي وهاتف محمول .