وزير الدفاع الأمريكي في الرياض لتأكيد عودة الروح إلى الحلف التاريخي

بعد اكتشافها.. "مصراوي" داخل مقبرة مستشار المدينة للأسرة 18 بالأقصر

وزير الآثار: اكتشفنا "مفاجأت" داخل مقبرة 157

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من البيت إلى الشارع.. مصير أسرة مدينة نصر في يد الدولة