طلاب الثانوية العامة يؤدون الاختبارات التجريبية في الديناميكا والفلسفة

كتبت- ياسمين محمد:

أدى طلاب الثانوية العامة، اليوم الأربعاء، الاختبار التجريبي لمادتي الديناميكا لشعبة الرياضيات، والفلسفة والمنطق للشعبة الأدبية، وذلك بنظام دمج ورقتي الأسئلة والإجابة في كراسة امتحانية واحدة "البوكليت".

ورفعت الوزارة الاختبار التجريبي الثالث عبر موقعها الالكتروني (http://moe.gov.eg/exams_2017/exams3.html) حتى يتمكن الطلاب الذين لم يحضروا الامتحانات من الاطلاع عليها.

وشهدت الاختبارات التجريبية التي بدأت منذ 5 أبريل الماضي، عزوفًا كبيرًا من قبل الطلاب، الذين فضلوا عدم الذهاب للمدارس والاكتفاء بالاختبارات التي تقدم لهم بالدروس الخصوصية، هذا بالإضافة إلى خوفهم من الحصول على درجات منخفضة تؤدي إلى احباطهم.

وكانت وزارة التربية والتعليم قد أعلنت أن الهدف من إجراء الاخبتارات التجريبية، هو تدريب الطلاب على الشكل الجديد للامتحان، حتى لا يكون مفاجأة لهم بالامتحانات النهائية، وحتى تتمكن من التعرف على أهم ملاحظات الطلاب لوضعها في الاعتبار.

وتنتهي الاختبارات التجريبية في 23 أبريل المقبل، فيما تبدأ الاختبارات النهائية في 4 يونيو المقبل وتستمر حتى 24 من نفس الشهر.