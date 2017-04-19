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شكري يتوجه إلى الخرطوم لرئاسة وفد مصر في اجتماعات لجنة المشاورات السياسية

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شكري يتوجه إلى الخرطوم لرئاسة وفد مصر في اجتماعات لجنة المشاورات السياسية شكري يتوجه إلى الخرطوم لرئاسة وفد مصر في اجتماعات لجنة المشاورات السياسية

مصراوي Masrawy

سامح شكري وزير الخارجية

القاهرة- مصراوي:
يتوجه سامح شكري وزير الخارجية، اليوم الأربعاء، إلى العاصمة السودانية الخرطوم لحضور اجتماعات لجنة المشاورات السياسية بين البلدين علي مستوى وزيري الخارجية، والتي كان من المقرر عقدها يوم 9 إبريل الجاري إلا أنها تأجلت لظروف الطقس التي حالت دون استقبال طائرة الوفد المصري في الخرطوم.

وحسب البيان الصادر عن الوزارة، اليوم الأربعاء، تعد لجنة المشاورات السياسية إحدى اللجان المنبثقة عن اللجنة العليا المشتركة بين البلدين على المستوى الرئاسي، والتي عقدت لأول مرة في القاهرة في 5 أكتوبر 2016، ومن المقرر أن تبحث مختلف أوجه العلاقات المصرية السودانية، بما في ذلك التعاون الاقتصادي والتجاري والعلاقات القنصلية ، فضلا عن الموضوعات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

وذكر المستشار أحمد أبو زيد المتحدث باسم وزارة الخارجية، أن اللجنة تبحث ايضا إزالة كافة المعوقات التي تمنع انسياب حركة التجارة البينية، والعمل على زيادة معدلات التبادل التجاري والاستثمار بين البلدين.

كما سيتم مناقشة مقترح إقرار "ميثاق شرف إعلامي" بين البلدين، يعكس خصوصية العلاقة ويساعد على تجنب التعامل غير المسئول من جانب بعض الدوائر الإعلامية تجاه علاقات البلدين، فضلا عن مناقشة العلاقات الثقافية المشتركة على ضوء أن عام 2017 هو عام الثقافة المصرية في السودان وعام الثقافة السودانية في .

ومن المنتظر أن يعقد وزيرا خارجية البلدين مؤتمراً صحفياً في نهاية جولة المشاورات، كما ينتظر أن يلتقي وزير الخارجية مع الرئيس السوداني عمر البشير خلال زيارته إلى الخرطوم.

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