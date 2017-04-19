تنفيذ 16 قرار إزالة لتعديات على أراض بأسيوط

أسيوط - أسامة صديق:

قالت هويدا شافعي، رئيس مركز ومدينة القوصية، في تصريح صحفي، اليوم الأربعاء: "إنه جرى تنفيذ 16 قرار إزالة لتعديات زراعية بمركز القوصية خلال يومين، بالتنسيق بين إدارة الإشغالات وإدارة المتابعة والإدارة الهندسية بالوحدة المحلية، وقسم الإنارة وشركة مياه الشرب وهندسة كهرباء القوصية، وضباط وأمناء مركز شرطة القوصية وقوات الأمن المرافقة لهم".

وأضافت شافعي، أن تنفيذ تلك القرارات تشمل: قرارين بعزبة فيومي، و7 قرارات بمنطقة غياضة، وقرارَي إزالة فورية لحالات تعد على أراض زراعية بأحواض "أبو فالح - راجح - الشيخ نجيب"، و5 حالات تنظيم.

وأشارت رئيس مركز ومدينة القوصية، إلى تنفيذ الإزالات باستخدام معدات الوحدة المحلية للمركز من لوادر ومعدات بجانب عمال الوحدة المحلية.

كان المهندس ياسر الدسوقي، محافظ أسيوط، شدد على إزالة كافة التعديات على الأراضي الزراعية، فور وقوعها، وتحرير المحاضر للمخالفين للقضاء على هذه الظاهرة نهائيًا، والحفاظ على الأراضي الزراعية من خطر الزوال والتصحُّر.