"اصنع كتابك الإلكتروني".. مسابقة طلابية بأسيوط

أسيوط - أسامة صديق:

قال صلاح فتحي، وكيل وزارة التربية والتعليم بأسيوط، في تصريح صحفي، اليوم الأربعاء: "إن المديرية نظمت العديد من المسابقات والتي تهدف إلى تنمية المواهب العلمية والثقافية لدى الطلاب، ومنها مسابقة "اصنع كتابك الإلكتروني" للطلاب الموهوبين، بالتعاون مع المركز الاستكشافي للعلوم والتكنولوجيا بأسيوط، بمشاركة 130 عملاً".

وأضاف أنه جرى تنظيم مسابقة التحدث بالفصحى والخطابة والنحو، بالتعاون مع توجيه عام اللغة العربية، وشارك بها 33 طالبًا وطالبة من طلاب مرحلتي الإعدادي والثانوي، بالإضافة إلى مسابقة الملتقى الفكري والتي شارك بها 88 طالبًا وطالبة.

وأشار إلى عقد مسابقة فنية حول "السياحة في أسيوط في عيون الطلائع والشباب" لطلاب المراحل الإعدادية والثانوية العامة ومدارس التعليم الفني، فضلاً عن مسابقة الوعي القومي والاجتماعي، وشارك بها 22 طالبًا وطالبة من المرحلة الإعدادية.

من جانبه، أكد المهندس ياسر الدسوقي، محافظ أسيوط، في بيان، دعمه الكامل للارتقاء بالعملية التعليمية وتنشيط الحركة الأدبية في المحافظة، وتهيئة المناخ المناسب لتنمية المواهب الثقافية بين جميع الأجيال، وتسليط الضوء على الإبداع الأدبي في الصعيد.

وأشاد الدسوقي بجهد قيادات التربية والتعليم بأسيوط، وحرصهم على إنجاح العملية التعليمية، والعمل على توفير المناخ التعليمي الجيد لتحقيق التفوق لأبناء المحافظة.