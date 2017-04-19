أخبار عاجلة

مساء dmc - تقرير .. التحول الرقمي ضرورة في تحسين كفاءة المؤسسات -
مساء dmc - تقرير .. شجرة مريم بالمطرية .. مزار سياحي يعاني الإهمال -
خبير أمني: حادث كمين سانت كاترين لم يكن الأول في المنطقة -
خبير أمني: حادث كمين سانت كاترين لم يكن الأول في المنطقة -
مساء dmc - الرئيس السيسي يلتقي وزير خارجية إثيوبيا ويؤكد على ضرورة الاستخدام الأمثل لموارد حوض النيل -
مرتضى منصور يهدد أعضاء الجبلاية بفضيحة مدوية -
صور| محافظ جنوب سيناء يتفقد مصابي هجوم سانت كاترين -
صور| مطران سانت كاترين: نعيش في آمان أكثر من أي دولة أخرى -
ريهام سعيد: من ينتقدني يغار مني.. «وباسم يوسف مضايق عشان بحب الريس» -
بحضور 6 وزراء.. «أخبار اليوم» تكرم الفائزين بجوائز مصطفى وعلي أمين -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. محافظات
  4. مصراوي Masrawy

"القومي للمرأة" بالمنيا يواصل تنفيذ المرحلة الثالثة بمبادرة "طَرق الأبواب".. صور

Google+ Print

مصراوي Masrawy

مبادرة طرق الأبواب بقرى المنيا(1)مبادرة طرق الأبواب بقرى المنيا(1)

مبادرة طرق الأبواب بقرى المنيا(2)مبادرة طرق الأبواب بقرى المنيا(2)

مبادرة طرق الأبواب بقرى المنيا(3)مبادرة طرق الأبواب بقرى المنيا(3)

مبادرة طرق الأبواب بقرى المنيا(4)مبادرة طرق الأبواب بقرى المنيا(4)

مبادرة طرق الأبواب بقرى المنيا(5)مبادرة طرق الأبواب بقرى المنيا(5)

المنيا ــ ريمون الراوي:
 
واصل فرع المجلس القومي للمرأة بالمنيا، تنفيذ أعمال المرحلة الثالثة من مبادرة (طرق الأبواب) لعدد 7 قرى بالمنيا، في الحملة التي تبنتها دكتورة مايا مرسي، رئيس المجلس القومي للمرأة، حيث جرى تنفيذ المرحلة الأولى والثانية للمبادرة بعددٍ من القرى على مستوى محافظات الجمهورية.
 
من جانبها، قالت الدكتورة نجاح التلاوي، رئيس فرع المجلس القومي للمرأة بالمنيا، في تصريحات لـ"مصراوي": "إن المرحلة الثالثة للمبادرة بدأت من 4 أبريل الجاري وتستمر حتى 4 يونيو المقبل، ضمن الاحتفال بعام المرأة تحت عنوان: "المرأة المصرية صانعة المستقبل".
 
ولفتت إلى أن المرحلة الثالثة يجري تنفيذها بقريتي أسمنت وبلنصورة بأبوقرقاص، وقريتي العرين القبلية وديروط أم نخلة بمركز ملوي وقرية دلجا "عزبة العقيلة"، وقرية البدرمان "عزبة عبد المسيح" بمركز ديرمواس.
 
وأضافت أن المبادرة تأتي بهدف التوعية بقضايا تخص المرأة والأسرة المصرية بشكل عام.

#الكلمات المتعلقة

لمتابعة أهم وأحدث الأخبار اشترك الآن في خدمة مصراوي للرسائل القصيرة للاشتراكإضغط هنا

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
خبير أمني: حادث كمين سانت كاترين لم يكن الأول في المنطقة

خبير أمني: حادث كمين سانت كاترين لم يكن الأول في المنطقة

خبير أمني: حادث كمين سانت كاترين لم يكن الأول في المنطقة

خبير أمني: حادث كمين سانت كاترين لم يكن الأول في المنطقة

تكريم 7 موظفين كشفوا مخالفات مسابقة "التربية والتعليم" بسوهاج

تكريم 7 موظفين كشفوا مخالفات مسابقة "التربية والتعليم" بسوهاج

شريف إسماعيل يلتقي مع الرئيس التنفيذي لمجموعة فودافون العالمية

شريف إسماعيل يلتقي مع الرئيس التنفيذي لمجموعة فودافون العالمية