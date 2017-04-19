"القومي للمرأة" بالمنيا يواصل تنفيذ المرحلة الثالثة بمبادرة "طَرق الأبواب".. صور

المنيا ــ ريمون الراوي:



واصل فرع المجلس القومي للمرأة بالمنيا، تنفيذ أعمال المرحلة الثالثة من مبادرة (طرق الأبواب) لعدد 7 قرى بالمنيا، في الحملة التي تبنتها دكتورة مايا مرسي، رئيس المجلس القومي للمرأة، حيث جرى تنفيذ المرحلة الأولى والثانية للمبادرة بعددٍ من القرى على مستوى محافظات الجمهورية.



من جانبها، قالت الدكتورة نجاح التلاوي، رئيس فرع المجلس القومي للمرأة بالمنيا، في تصريحات لـ"مصراوي": "إن المرحلة الثالثة للمبادرة بدأت من 4 أبريل الجاري وتستمر حتى 4 يونيو المقبل، ضمن الاحتفال بعام المرأة تحت عنوان: "المرأة المصرية صانعة المستقبل".



ولفتت إلى أن المرحلة الثالثة يجري تنفيذها بقريتي أسمنت وبلنصورة بأبوقرقاص، وقريتي العرين القبلية وديروط أم نخلة بمركز ملوي وقرية دلجا "عزبة العقيلة"، وقرية البدرمان "عزبة عبد المسيح" بمركز ديرمواس.



وأضافت أن المبادرة تأتي بهدف التوعية بقضايا تخص المرأة والأسرة المصرية بشكل عام.