ضبط عاطلَين متهمَين في 66 قضية بأسوان وبحوزتهما 30 كيلو بانجو

أسوان - إيهاب عمران:

ضبطت حملة من مباحث المخدرات بأسوان، ومباحث مركز شرطة كوم أمبو، عاطلين متهمين في 66 قضية متنوعة وبحوزتهما 30 كيلو بانجو وبندقية خرطوش.

كانت معلومات وردت لرئيس مباحث المخدرات، بقيام المتهمين بالإتجار في المواد المخدرة، وبعد التأكد من صحة المعلومات وتقنين الإجراءات، نجحت حملة مشتركة من مباحث المخدرات ومباحث كوم أمبو في ضبط المتهمين "شاذلي حسن محمد بدوي"، 35 سنة، عاطل، والسابق ضبطه واتهامه في عدد 44 قضايا متنوعة، منها "سلاح ومخدرات"،

وعبد الرحيم عبده مطاوع، 38 سنة، عاطل، والسابق ضبطه واتهامه في عدد 22 قضية سلاح، وبحيــازتهــما كمية من نبات البانجو المخدر تزن 30 كيلو جرام، وسلاح ناري "بندقية خرطوش عيار 12 مللي" .

تحرّر عن ذلك المحضر رقم (1681/2017)، إداري المركز، وجار العرض على النيابة العامة.