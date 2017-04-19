كثافات مرورية بمدينة نصر بسبب كسر ماسورة مياه

كتب – فتحي عمر وسامح غيث:

ظهرت كثافات مرورية في مدينة نصر، بسبب كسر ماسورة مياه خلف النادي الأهلي، مما تسبب في تراكم المياه بطريق النصر ومنطقة الكوبري 4.5.

انتقل رجال المرور، على الفور لمكان الواقعة لتسيير المرور أمام السيارات، فيما تم إخطار هيئة الصرف الصحي والمحافظة، وتم إرسال سيارات لشفط المياه، والدفع بعمال المحافظة للقيام بعمليات الإصلاح.

ونصحت إدارة المرور، قائدي السيارات بالقيادة البطيئة لحين إصلاح كسر الماسورة، بعد ارتفاع منسوب المياه بالطريق.

كانت غرفة عمليات مرور القاهرة، تلقت إخطارًا من الخدمات المعينة، في مدينة نصر بوجود كسر ماسورة مياه خلف النادي الأهلي بمدينة نصر، ما تسبب في ظهور كثافات مرورية، وتم انتقال الخدمات المرورية، إلى المكان لتنظيم حركة المركبات، وتم إخطار عمال المحافظة لإصلاح كسر الماسورة لإعادة الحركة المرورية لطبيعتها مرة أخرى.