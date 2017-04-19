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تعرف على أسعار الأسماك في المجمعات الاستهلاكية.. البلطي بـ 6 جنيهات

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تعرف على أسعار الأسماك في المجمعات الاستهلاكية.. البلطي بـ 6 جنيهات تعرف على أسعار الأسماك في المجمعات الاستهلاكية.. البلطي بـ 6 جنيهات

قامت وزارة والتجارة الداخلية بالإعلان عن طرح كميات كبيرة من اﻷسماك في المجمعات الاستهلاكية، وذلك بعد موجة الغلاء التي شهدتها اﻷسواق في المأكولات البحرية بارتفاع يصل إلى الضعف تقريبًا.

وسجلت الأسماك مؤخرًا ارتفاعات جنونية وصلت إلى 35 جنيهًا في الكليو البلطي، وبعض الأصناف تضاعفت أسعارها، الأمر الذي كان له تأثير  مباشر على المستهلك وضعف القوى الشرائية لدى المواطنين، وتباينت أسعار الأسماك في الأسواق، حيث وصل سعر كيلو “البلطى” إلى 35 جنيهًا، والكابوريا تراوح بين 80 إلى 110 جنيهات، والجمبري سجل 150 إلى 200 جنيهًا، فيما تراوح سعر أسماك السبيط بين 100 إلى 140 جنيهًا.

ورغم إعلان الوزارة طرحها بالمجمعات الاستهلاكية، اشتكى كثير من المواطنين من عدم تواجدها، فيما تؤكد الشركة المصرية لتسويق اﻷسماك طرح كميات الكبيرة بجميع منافذ المجمعات الاستهلاكية على كافة أنحاء الجمهورية، وذلك بعد أن تسلمت ما يقرب من 20 طن سمك من مزارع هيئة الثروة السمكية كدفعة أولى.

بدوره يقول محمد السيد، عامل بأحد منافذ المجمعات الاستهلاكية بمنطقة الدقي، إن وزارة التموين والتجارة الداخلية قامت بطرح 4 أنواع من اﻷسماك بلطي، وبوري، وقراميط، ومبروك، تختلف أسعارها حسب اﻷنواع واﻷحجام.

وأوضح السيد أن سعر سمك البلطي يتراوح سعره بين 6 جنيهات إلى 18 جنيهًا حسب حجمه، والبوري من 33 جنيهًا إلى 35 جنيهًا، وسجلت القراميط ومبروك 14 جنيهًا، لافتًا إلى أن اﻹقبال على اﻷسماك بالمنافذ في تزايد يومي، وأنه تم بيع أكثر من 200 كيلو سمك في يوم واحد نظرًا لانخفاض سعره.

وعن جودة اﻷسماك أشار إلى أن الأسماك المطروحة في المجمعات تتمتع بجودة أعلى عن تلك الأنواع المطروحة في الأسواق.

 

المصدر : مصرفايف

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