نائب يُطالب الحكومة بخطة إستراتيجية لمواجهة فوضى ارتفاع الأسعار

كتبت- هاجر حسني:

طالب النائب علاء سلام - أمين سر لجنة البيئة والطاقة بمجلس النواب، الحكومة بضرورة وضع خطة إستراتيجية لمواجهة فوضى ارتفاع الأسعار والخدمات، مشيرًا إلى أن المواطن البسيط عاجز عن تحمل هذه الأرقام الباهظة للمنتجات.

وشدد سلام - في بيان صحفي أصدره، الأربعاء - على ضرورة اتخاذ الحكومة ممثلةً في وزارتي التموين والتجارة والصناعة، إجراءات حاسمة لخفض الأسعار بنسبة معينة، وزيادة المعروض من السلع، خاصةً أننا على مشارف استقبال شهر رمضان الكريم.

وطالب سلام، بضخ مزيد من السلع على البطاقات التموينية لمواجهة جشع التجار المحتكرين، وللمساهمة في خفض سعر المنتجات بالأسواق، موضحًا أنه لا يوجد انضباط للأسعار ولا مراقبة جيدة على التجار.

ولفت أمين سر لجنة البيئة والطاقة بمجلس النواب، إلى ضرورة زيادة الدور الرقابي على التجار، مؤكدًا أن ارتفاع الأسعار يغضب الكثير من المصريين، وعلى الحكومة أن تتحرك لحماية المواطن البسيط، على حد قوله.

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