بالصور.. مدير أمن جنوب سيناء يداهم جبال سانت كاترين بمرافقة البدو

شرم الشيخ - جنوب سيناء:

حصل "مصراوي" على مجموعة من الصور لمداهمة اللواء أحمد طايل، مدير أمن جنوب سيناء، لبعض المواقع الجبلية بمرافقة عدد من بدو سانت كاترين، للبحث عن مرتكبي الهجوم المسلح على كمين مدخل دير سانت كاترين، بعد توافر معلومات شبه مؤكدة، بتواجد عناصر إرهابية داخل الجبال.

وأعلن مشايخ وعواقل بدو كاترين تضامنهم مع الشرطة والجيش، وتوجهت مجموعة منهم، منذ وقوع الحادث، إلى الجبال القريبة والمدقات الجبلية، لضبط أي عناصر مشتبه بها.

يذكر أن أجهزة الأمن استوقف عددا من الوافدين من شمال سيناء داخل المدينة، يشتبه في ضلوعهم في إطلاق النيران على الكمين، وتم استجوابهم، وجار البحث عن آخرين.