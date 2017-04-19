بالصور- فنانون فاقت شهرتهم آبائهم أو أمهاتهم في الوسط الفني

شيماء مصطفى

على الرغم من الانتقادات التي تُطال بعض نجوم الفن في كثير من الوقت، بأنهم يحتكرون العمل في الوسط الفني، استنادا لشهرة آبائهم أو أمهاتهم، إلا أن هناك ابناء تفوقت نجوميتهم على آبائهم أو أمهاتهم.

ومن أشهر هؤلاء الفنانين..

سوسن بدر

تفوقت نجومية الفنانة الكبيرة سوسن بدر، على نجومية والدتها الفنانة آمال سالم، والتي مثلت في عدد من الأعمال لعل أبرزها دور "الخالة أمونة" في مسرحية "ريا وسكينة"، كما قامت بدور والدة سهير البابلي في مسلسل "بكيزة وزغلول"، بينما تعد الفنانة سوسن بدر واحدة من نجمات الصف الأول، بالرغم من تأخر نجوميتها.

علاء ولي الدين

والده هو الفنان سمير ولي الدين، ومن أشهر أدواره شخصية الشاويش حسين في مسرحية "شاهد ما شفش حاجة"، حيث حصره المنتجون في شخصيات ثانوية، وعلى عكس والده استطاع الفنان الراحل علاء ولي الدين، أن يكون واحدا من نجوم الصف الأول، ومن أشهر أعماله "الناظر"، "حكيم عيون"، "ابن عز"، "عبود على الحدود".

سهير رمزي

هي واحدة من أشهر النجمات، اشتهرت بجمالها ولعبها جميع الأدوار والشخصيات، وما لا يعرفه الكثيرون أن الفنانة سهير رمزي هي ابنة الفنانة الراحلة درية أحمد، والتي اشتهرت في مرحلة الخمسينات، وقدمت عددا من الأفلام منها "مغامرات خضرة"، "السندباد القبلي"، واعتزلت الفن في منتصف الستينات.

عزة بهاء

على الرغم من أنها ليست نجمة من نجوم الصف الأول، إلا أنها نالت شهرة أكبر بكثير من شهرة والدتها الفنانة الراحلة رجاء سراج، والتي اشتهرت في مسرحية "الواد سيد الشغال"، بتسريحة شعر غريبة أطلق عليها الفنان عادل إمام "تسريحة الخابور"، بينما نالت الفنانة عزة بهاء قدرا أكبر من الشهرة، حيث شاركت في عدد كبير من الأعمال كان آخرها مسلسل "سقوط حر"، والذي عُرض في رمضان الماضي.

منة شلبي

هي واحدة من نجمات الصف الأول، حيث تعتبر بطلة مطلقة لعدد كبير من الأعمال، وبهذا تكون منة شلبي قد تفوقت على والدتها الراقصة زيزي مصطفى، في كونها نجمة من نجمات الصف الأول في جيلها، ومن أشهر أعمال زيزي مصطفى "وش إجرام"، "البنات والمجهول"، "سعد اليتيم".

معالي زايد

هي ابنة الفنانة آمال زايد، والتي اشتهرت بأداء شخصية "أمينة" في فيلم "بين القصرين"، وعلى الرغم من الشهرة الواسعة التي حققتها في الفيلم، إلا أنها لم تكن من نجمات الصف الأول، وبهذا تفوقت الفنانة معالي زايد على والدتها، وللفنانة الراحلة عدد من الأعمال الهامة منها "كتيبة الإعدام"، "الشقة من حق الزوجة"، "السادة الرجال"، "حضرة المتهم أبي".

المصدر : مصراوى

شبكةعيونالإخبارية

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