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«القوى العاملة» تتابع إجراءات وصول جثمان مصري

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«القوى العاملة» تتابع إجراءات وصول جثمان مصري «القوى العاملة» تتابع إجراءات وصول جثمان مصري

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أصدر محمد سعفان، وزير القوي العاملة، تعليمات لمكتب التمثيل العمالي التابع لوزارة القوي العاملة، بالقنصلية المصرية بالدوحة - قطر، بسرعة إنهاء الإجراءات اللازمة لشحن جثمان المصري المتوفي نتيجة إصابة عمل إلى بالتنسيق مع القنصلية، فضلًا عن مستحقاته والضمان الاجتماعي لأسرته.

تلقي سعفان، تقريرًا من المستشار العمالي هشام محمد كامل، أشار فيه إلى أن المكتب تلقى إشارة من مستشفى الوكرة بالدوحة بوفاة المواطن (م.م.م.ع) ، ويعمل فني كيمياء بشركة قطر للبتروكيماويات " قابكو" وتوفي نتيجة إصابة عمل ويحمل رقم شخصى 27081804455  وجواز سفر رقمa12770160 وهو من الإسكندرية، ومن المقرر أن يتم شحن الجثمان إلى مصر غدًا الخميس/ بالتنسيق مع القنصلية المصرية بالدوحة.

وأوضح كامل، أن المواطن المتوفي متزوج من إندونيسية، وأسهم المكتب فى استخراج تأشيرة دخول لها إلى مصر، علمًا بأن والده ووالدته موجودان بالدوحة في زيارة عائلية وسوف يسافرون جميعًا مع الجثمان.

وقام المكتب، بإبلاغ أسرة المتوفي خالص عزاء الوزير محمد سعفان، والسفير القنصل العام، ويقوم المكتب بمتابعة مستحقات أسرة المتوفي لدى الضمان الاجتماعي وصاحب العمل.

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