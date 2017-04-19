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الصحة: انتهاء الدراسة الاكتوارية لقانون التأمين الصحي خلال أسبوعين

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الصحة: انتهاء الدراسة الاكتوارية لقانون التأمين الصحي خلال أسبوعين الصحة: انتهاء الدراسة الاكتوارية لقانون التأمين الصحي خلال أسبوعين

التحرير

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قال الدكتور أحمد عماد الدين وزير الصحة والسكان، إن قانون التأمين الصحى الشامل الجاري الانتهاء منه إلزامى لجميع المصريين فى الداخل والخارج، وسوف يتم التعامل مع رعايا الدول الأجنبية فى بالمثل كذلك على أن تؤدى الخدمة الصحية لكل المصريين بصورة جيدة من خلال أطباء متخصصين وكفاءة فى مجالاتهم.

وأضاف عماد الدين، خلال كلمته على هامش الاجتماع الأول لمجلس إدارة هيئة التعليم الطبى الإلزامي أنه بعد إقرار القانون ستكون هناك مناقصة موحدة لشراء الأدوية المتعلقة بالقطاع الصحى بداية من العام المقبل.

كما أعلن الوزير أنه سيتم إعلان نتائج الدراسة الاكتوارية لمشروع قانون التأمين الصحى خلال أسبوعين على أن يبدأ تنفيذ المرحلة الأولى فى محافظات مدن القناة فى بورسعيد والسويس والإسماعيلية وستكون الخدمات الطبية المقدمة موحدة فى القطاعين العام والخاص، ما يعنى أن الخدمة الطبية الواحدة لن يكون لها سعرين.

يذكر أن مجلس الوزراء وافق على إحالة مشروع قانون التأمين الصحى إلى مجلس الدولة لضبط نصوصه ومواده تشريعيًا، على أن يعود لمجلس الوزراء لاعتماده وإرساله لمجلس النواب لإقراره بشكل نهائى بعد الانتهاء من مناقشته.

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التحرير

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