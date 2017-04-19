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وزير البترول يستقبل وفد البنك الياباني للتعاون الدولي

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وزير البترول يستقبل وفد البنك الياباني للتعاون الدولي وزير البترول يستقبل وفد البنك الياباني للتعاون الدولي

التحرير

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استقبل المهندس طـارق المـلا وزير البتـرول والثروة المعدنيـة، وفدًا من البنك اليابانى للتعاون الدولى ضم كلا من موريكى أيدا الرئيس التنفيذي لمنطقة أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا، وناوكى تاماكى الممثل الرئيسى لمنطقة الشرق الأوسط، بحضور وكيل أول وزارة البترول والرئيس التنفيذى لهيئة البترول.

وشهد اللقاء استعراض موقف المشروعات البترولية التي يساهم البنك في تمويلها، والمشروعات الجديدة والفرص الاستثمارية المتاحة.

وأكد الوزير خلال اللقاء على عمق العلاقات المصرية اليابانية، وشدد على حرص على تعزيز العلاقات البترولية بين البلدين، وأن التوقيت الحالى يُعد مناسبًا لزيادة مساهمة البنك اليابانى في المشروعات البترولية، خاصة في مجالى التكرير والبتروكيماويات، من منطلق أنه شريك مهم في تنمية الاقتصاد المصرى، بالإضافة إلى أن الفترة الحالية تشهد نمواُ في مختلف مجالات الصناعة البترولية في ضوء إستراتيجية وزارة البترول التي يتم تنفيذها بخطط قصيرة وطويلة المدى والتي تهدف إلى تحقيق خطط الدولة في النمو الإقتصادى.

وأشار الرئيس التنفيذي للبنك اليابانى إلى أن هناك مشروعات ناجحة قائمة بالفعل ساهم البنك في تمويل جانب منها تتمثل في الشركة المصرية للحفر البحرى والمساهمة في جانب من تمويل مشروع الشركة المصرية للتكرير الجارى تنفيذه بمنطقة مسطرد والذي يُعد من أكبر مشروعات التكرير التي ينفذها قطاع البترول حاليًا، وأضاف أن البنك يدرس حاليًا المساهمة في تمويل المشروعات البتروكيماوية المخطط تنفيذها.

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