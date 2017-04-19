محافظ الإسماعيلية يُغلق 10 منشآت طبية وغذائية

التحرير

ارسال بياناتك

اضف تعليق ارسال بياناتك

أصدر اللواء يس طاهر، محافظ الإسماعيلية، حزمة من القرارات بتنفيذ الغلق الإداري لـ 10 منشآت طبية وغذائية نظرا لثبوت وجود مخالفات في الاشتراطات واللوائح المعمول بها لمزاولة النشاط، إضافة لمخالفة إشتراطات السلامة والصحة المهنية، وذلك في إطار استكمال تنفيذ خطة محافظة الإسماعيلية لتحقيق الانضباط في الشارع الإسماعيلي والالتزام بتطبيق وفرض سيادة القانون والحفاظ على سلامة وصحة المواطنين.

قال طاهر، خلال بيان صحفي، اليوم الأربعاء، أن القرارات شملت القرار رقم 286 لسنة 2017 بالغلق الإداري لمصنع "رنجة القدس" الكائن بمنطقة السلاية بقطاع التل الكبير وثلاجة حفظ الثلج بالجملة الكائنة بمنطقة المحطة الجديدة بشارع ثروت بجوار مخبز طه والقرار رقم 291 لسنة 2017 بتنفيذ الغلق الإداري لمصنع الثلج الكائن بطريق الإسماعيلية- بورسعيد بالقنطرة غرب ومطعم كباب حلمي بالقنطرة غرب ومحل حلواني"جحا" بالقنطرة غرب وسوبر ماركت خير زمان بالقنطرة غرب.

أوضح طاهر، أن القرار رقم 290 لسنة 2017 بالغلق الإدارى لعدد 4 منشآت طبية غير حكومية بمركز ومدينة أبو صوير والتي تشمل تنفيذ الغلق الإداري لعيادة الدكتور محمود أحمد محمد والكائنة بأبو صوير بجوار الكوبري أعلى شركة الصفا للأدوات الصحية وعيادة الدكتور أحمد حسين عبدالحميد بالبر الثاني، ووحدة الحضانات الملحقة بمركز التوحيد الإسلامي بمعهد إعداد الدعاة، ومركز الدكتور محمد ناجح جاد الحق لطب الأسنان، نتيجة ثبوت المخالفات الواردة بمحاضر إثبات الحالة مع تأكيد اتخاذ جميع الإجراءات القانونية مع المخالفين.