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نائب: وزير النقل رفع سعر تذكرة المترو ومنح العاملين أرباح 8 أشهر

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نائب: وزير النقل رفع سعر تذكرة المترو ومنح العاملين أرباح 8 أشهر نائب: وزير النقل رفع سعر تذكرة المترو ومنح العاملين أرباح 8 أشهر

التحرير

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قدم النائب عبد الحميد كمال عضو مجلس النواب عن محافظة السويس، طلب إحاطة إلى الدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب باستدعاء وزير النقل وعرض التقارير الرقابية الخاصة بمترو الأنفاق.

وقال كمال، في طلبه إنه فى الوقت الذى أصدر فيه وزير النقل قرارًا بزيادة تعريفة أجرة المترو مما حمل المواطنين وأسرهم أعباء مالية كبيرة، فقد أعلن الوزير عن صرف أرباح تصل لـ8 أشهر للعاملين بهيئة المترو، الأمر الذى يتعجب منه المواطنون.

وتابع النائب: "لذا أطالب باستدعاء وزير النقل طبقا للمادة 136 من اللائحة الداخلية وعرض ميزانية المترو لهذا العام والحساب الختامي وتقرير الجهاز المركزي للمحاسبات المعروض على الجمعية العمومية الأخيرة".

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التحرير

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