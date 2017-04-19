فيديو| منى مينا: «بدل العدوى» قضية رأي عام

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طالبت الدكتورة منى مينا، وكيل النقابة العامة للأطباء، أعضاء النقابة بحضور جلسة الطعن المقدم من الحكومة على حكم بدل العدوى الصادر في 28 نوفمبر 2015 غدًا الخميس أمام المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة.

وأضافت في كلمة مصورة بالنقابة العامة، أن النقابة رغم حصولها على حكم قضائي بزيادة بدل العدوى لكل من "الأطباء وأطباء الأسنان والصيادلة" من 19 جنيه إلى 1000 جنيها شهريًا، إلا أن الحكومة طعنت على الحكم رغم مخاطر العدوى وبالتالي فلا بديل عن التوحد من أجل استرداد حقنا الضائع، "فما ضاع حق وراءه مطالب".

وأكدت مينا، أن القضية تحولت إلى قضية رأى عام، حيث إن الطبيب حديث التخرج لايتقاضى سوى 199 جنيه بدل عدوى، بينما الطبيب الذى يقترب من سن المعاش لايتقاضى سوى 29 جنيهًا فقط.

كلمة د.منى مينا في دار الحكمة..