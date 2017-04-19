بالأرقام.. هل يحافظ الزمالك على تفوقه التاريخي أمام طلائع الجيش؟

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يلتقى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، مع نظيره طلائع الجيش، اليوم الأربعاء، على ملعب «بترو سبورت»، لحساب الجولة الـ25 من منافسات بطولة الدوري الممتاز.

ويدخل الزمالك لقاء طلائع الجيش بعدما رفض مواجهة مصر المقاصة، الأحد الماضي، في الأسبوع الـ22 من الدوري، حيث رفض الأبيض التوجه لملعب «بترو سبورت» بينما حضر الفريق الفيومي، وطاقم التحكيم بقيادة محمد فاروق، الذي أعلن إلغاء المباراة بعد مرور 20 دقيقة على موعدها لعدم حضور الزمالك.

ويحتل الزمالك المركز الخامس في ترتيب الدوري برصيد 40 نقطة من 23 مباراة، بعد اعتماد نتيجة مباراة المقاصة الأخيرة من قبل لجنة المسابقات لصالح الفريق الفيومي بنتيجة (2-0).

بينما يدخل طلائع الجيش اللقاء بقيادة مديره الفني طارق يحيى في المركز السادس خلف الزمالك برصيد 35 نقطة، من 23 مباراة.

«التحرير» يستعرض تاريخ مواجهات الفريقين:

- عدد المواجهات

التقي الفريقان من قبل في 23 مباراة خلال بطولة الدوري، حقق الزمالك الفوز في 12 مباراة، وحقق الجيش الفوز في خمس مباريات فقط، وتعادلا في 6 مباريات.

- الفوز الأكبر

الزمالك: خلال الـ23 مباراة، حقق أكبر فوز له على الطلائع بنتيجة (6-1) في 21 نوفمبر عام 2014، في بطولة الدوري الممتاز.

وحقق الفريق العسكري أكبر فوز له على الزمالك في 25 أغسطس عام 2006، بنتيجة (2-0).

- هدّاف الفريقين

نجح الزمالك فى تسجيل 34 هدفًا في تاريخه أمام الفريق العسكري، ويعد مهاجم الفريق السابق «عبد الحليم علي» أكثر من سجل في مرمى إنبي بـ5 أهداف.

وسجل طلائع الجيش خلال الـ23 مباراة التي خاضها الفريق العسكري أمام الزمالك 27 هدفًا، ويعد «بابا أركو» اكثر من سجل فى الزمالك برصيد 3 أهداف.

- الشباك النظيفة

نجح الزمالك في الحفاظ على شباكه نظيفة خلال لقاءات طلائع الجيش في 4 مناسبات، بينما استطاع الطلائع الحفاظ على نظافة شباكه في 4 مباريات أيضًا.

- أعلى اللاعبين مشاركة

يعد «محمود فتح الله»، لاعب الزمالك السابق، أكثر اللاعبين مشاركة في صفوف الفريقين، حيث شارك مع الفارس الأبيض خلال 11 مباراة، بينما يعد صلاح أمين، أكثر لاعب شارك مع الفريق العسكري أمام الزمالك خلال 8 مباريات.

- لاعبون شاركوا مع الفريق الأول بالناديين

هناك 20 لاعبًا شاركوا بقمصان الزمالك وطلائع الجيش طوال تاريخ الفريقين، أبرزهم: (محمود فتح الله - إسلام جمال - طارق حامد -عرفة السيد - علاء علي -أيمن حفني - معتز إينو - مصطفي جعفر - أحمد عيد - بشير التابعي - حسن يوسف).