في 10 أرقام.. جماهير برشلونة بين «التفاؤل والتشاؤم» قبل موقعة يوفنتوس

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يلتقي برشلونة اليوم الأربعاء، بنظيره يوفنتوس، في إياب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا، وعينه على تكرار ريمونتادا جديدة بعد خسارته ذهابًا في تورينو بثلاثية نظيفة أضعفت من حظوظ البرسا في الوصول إلى نصف النهائي.

وبدورها استعرضت صحيفة «ماركا» الإسبانية 5 أسباب تدعو جماهير برشلونة للتفاؤل قبل موقعة اليوم و5 أسباب أخرى للتشاؤم من تحقيق نتيجة إيجابية أمام اليوفي في السطور التالية كالأتي:

- التفاؤل

1- مهمة أسهل من باريس سان جيرمان

نجح برشلونة في التغلب على باريس سان جيرمان بنتيجة 6-1 في إياب دور الـ16 في نسخة هذا العام بعد خسارته ذهابا برباعية نظيفة في حديقة الأمراء، وفي مباراة اليوم يحتاج البرسا لتسجيل 3 أهداف لمعادلة النتيجة وليس 4، وهو ما يبرز إمكانية تحقيق العودة.

2- الكامب نو

إذا نجح برشلونة في تكرار أي نتيجة من المباريات الأربعة الأخيرة التي خاضها على ملعبه في دوري أبطال أوروبا، فسيكون الأمر كافيا بالوصول إلى نصف النهائي.

وتغلب برشلونة في دور المجموعات على سيلتك 7-0 ومانشستر سيتي 4-0 وبروسيا مونشنجلادبخ 4-0 وأخيرا الفوز على باريس سان جيرمان في دور الـ16 بنتيجة 6-1.

3- ذكريات أليجري الأليمة

تعرض مدرب اليوفي الحالي ماسيمليانو أليجري لهزيمة قاسية على يد برشلونة في دوري الأبطال عندما كان مدربًا لفريق الميلان، بالخسارة برباعية نظيفة في إياب دور الـ16 من موسم 2012- 2013 بعد فوز ذهابا في سان سيرو بثنائية نظيفة.

4- باريس سان جيرمان

يبرز الفوز على باريس سان جيرمان في الدور السابق بنتيجة 6-1 أن أي شيء من الممكن حدوثه في عالم كرة القدم، ويإمكان رجال لويس إنريكي مواصلة كتابة التاريخ.

5- نتيجة مضللة

على الرغم من أن نتيجة مباراة الذهاب تشير إلى فوز يوفنتوس بثلاثية نظيفة، إلا أن المباراة لم يتسيدها يوفنتوس بشكل لافت للنظر كما توضح النتيجة من الوهلة الأولى، حيث تمكن برشلونة من خلق العديد من الفرص المحققة للتسجيل ولم يحالفه الحظ في ترجمة أي منها لأهداف.

التشاؤم

1- نتيجة غير مسبوقة

طوال المسيرة التدرييبة لمسيمليانو أليجري مع يوفنتوس، لم تخسر السيدة العجوز بفارق 3 أهداف من قبل في دوري أبطال أوروبا.

2- الهشاشة الدفاعية

من الصعب تخيل قدرة برشلونة على الخروج من تلك المباراة دون أن تسكن شباكه أي أهداف استنادا إلى النتائج التي حققها الفريق في الأونة الأخيرة سواء محليا أو قاريا.

3- زيادة التطلعات

نجح برشلونة بالفعل في تحقيق معجزة كروية أمام باريس سان جيرمان ويبدو من الصعب تحقيق معجزتين في موسم واحد إلى جانب عدم تحقيق برشلونة لعودتين تارخيتين في نسخة واحدة من أي مسابقة أوروبية.

4-غياب عنصر المفاجأة

شاهد يوفنتوس باهتمام شديد ما حدث لباريس سان جيرمان أم برشلونة، وتعلم يوفنتوس من هذا الدرس جيدا من أجل عدم تكرار ريمونتادا جديدة للبرسا.

5- الصلابة الدفاعية

في الوقت الذي يحتاج فيه برشلونة لتسجيل 3 أهداف من أجل معادلة النتيجة فقط، لم تستقبل شباك اليوفي في نسخة هذا الموسم سوى هدفين فقط مما يبرز مدى صعوبة المهمة.