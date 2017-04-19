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ليفربول يرصد 20 مليون جنيه إسترليني لضم «هارت»

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ليفربول يرصد 20 مليون جنيه إسترليني لضم «هارت» ليفربول يرصد 20 مليون جنيه إسترليني لضم «هارت»

التحرير

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يرغب الألماني يورجن كلوب، المدير الفني لفريق ليفربول الإنجليزي، في ضم جو هارت، حارس مانشستر سيتي، المعار إلى تورينو الإيطالي، بعد نهاية الموسم الحالي، وذلك حسبما أفادت صحيفة «ذا صن» البريطانية اليوم الأربعاء.

وأضافت الصحيفة أن مسؤولي نادي ليفربول يجهزون 20 مليون جنيه إسترليني للحصول على خدمات الحارس الدولي الإنجليزي صاحب الـ 30 عامًا، في سوق الانتقالات الصيفية المقبلة.

وتابعت «ذا صن» أن نادي تورينو غير قادر على شراء جو هارت بشكل نهائي، لذلك يفضل النادي الإيطالي الاستفادة من خدماته على سبيل الإعارة لموسم آخر، لكن مسؤولي مانشستر سيتي يفضلون بيع هارت، لخروجه من خطط بيب جوارديولا، المدير الفني للفيرق المنشستراوي.

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التحرير

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