أخبار عاجلة

مساء dmc - تقرير .. شجرة مريم بالمطرية .. مزار سياحي يعاني الإهمال -
خبير أمني: حادث كمين سانت كاترين لم يكن الأول في المنطقة -
خبير أمني: حادث كمين سانت كاترين لم يكن الأول في المنطقة -
مساء dmc - الرئيس السيسي يلتقي وزير خارجية إثيوبيا ويؤكد على ضرورة الاستخدام الأمثل لموارد حوض النيل -
مرتضى منصور يهدد أعضاء الجبلاية بفضيحة مدوية -
صور| محافظ جنوب سيناء يتفقد مصابي هجوم سانت كاترين -
صور| مطران سانت كاترين: نعيش في آمان أكثر من أي دولة أخرى -
ريهام سعيد: من ينتقدني يغار مني.. «وباسم يوسف مضايق عشان بحب الريس» -
بحضور 6 وزراء.. «أخبار اليوم» تكرم الفائزين بجوائز مصطفى وعلي أمين -
فيديو| الحسيني: «أنا تربية ست».. ومفبرك مكالماتي الجنسية «صاحبي» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. هو وهى
  3. الصحة

للرجل.. وسيلة منع حمل جديدة وآمنة

Google+ Print
للرجل.. وسيلة منع حمل جديدة وآمنة للرجل.. وسيلة منع حمل جديدة وآمنة

غالبا ما تلجأ النساء بالمبادرة إلى استخدام وسائل منع الحمل المتعددة. لكن بعض الرجال لا يحبذون ترك مهمة منع الحمل للنساء فقط، حيث يلجأون في بعض الأحيان إلى جراحة ينتج عنها عقم دائم. فما هي الأسباب التي قد تدفعهم إلى ذلك؟.

عندما كان ينتظر يوهان براندنر (اسم مستعار) وزوجته طفلهما الثالث، اتخذ الزوج قراراً مهماً، بعدما اتفق الزوجان على عدم إنجاب المزيد من الأطفال، حيث قرر براندنر الخضوع لعملية جراحية بسيطة كوسيلة فعالة بنسبة مائة في المائة تقريبا لمنع الحمل. وهي عملية يقوم خلالها جراح متخصص بقطع وسد القنوات المنوية.

ورغم أن الكثير من الرجال لا يشعرون بالراحة تجاه فكرة التعقيم الدائم، إلا أن الدكتور فرانك زومر، مدير قسم صحة الرجال في المركز الطبي بجامعة هامبورغ - إبندورف في ألمانيا، يشرح أسباب رغبة الرجال في تعقيم أنفسهم، قائلا: "بعض الرجال لا يرتاحون لفكرة ترك الأمر للنساء في ممارسة تحديد النسل". ويضيف زومر: "في أغلب الحالات يشعر الرجال أنه من الظلم أن تكون النساء هن المسؤولات دائما عن تحديد النسل".

ويرى زومر أن نحو 10 بالمائة من كل الرجال يستشيرون الطبيب بشأن طرق منع الحمل التي يمكن أن تناسبهم في مرحلة ما من حياتهم وأكثر من النصف يختارون الشروع فيها. ويشرح براندنر الخطوة التي أقدم عليها بالقول: "استخدمت زوجتي وسائل منع الحمل لمدة 13 عاماً. وأنجبنا ثلاثة أبناء أصحاء وفكرت الآن بأنه حان دوري للقيام بواجب منع الحمل".

وخلال الإجراء البسيط الذي يستغرق من خمس إلى عشر دقائق، يقوم الجراح بعمل شق صغير في الجزء العلوي من الصفن وسحب القناتين الدافقتين، اللتين عبرهما يتم نقل الحيوانات المنوية من الخصية إلى الإحليل، وقطع جزء يبلغ سنتيمترين من كل منهما.

بعد تلك الخطوة يتم كي الأطراف كهربائيا وثنيها وربطها قبل أن يغلق الجراح الشق. ولا يستلزم الأمر تخديرا كليا - بالكاد يحتاج إلى تخدير موضعي - ولكن يمكن للمريض اختيار الحصول عليه. وبعد العملية يستغرق الأمر عدة شهور قبل أن يصبح السائل المنوي خال من الحيوانات المنوية.

ويقول براندنر إنه شعر ببعض الخوف قبل أول علاقة حميمية بعد العملية. وأضاف: "لقد تساءلت ما إذا كنت سأشعر بشعور مختلف، وإذا ما كنت سأواجه مشكلة في الانتصاب". ويرى البروفيسور زومر أن الكثير من المرضى الآخرين يتقاسمون هذا التوتر. ولكن عملية منع الحمل لدى الرجال هذه لا تؤثر على الأداء الجنسي للرجل أو الإثارة الجنسية. غير أن ذلك يمكن أن يكون له تأثير نفسي، حسب قوله الطبيب الألماني.

 

هذا المحتوى من

DW-world

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

معلومات الكاتب

مدير عام الموقع

مواضيع متعلقة
للرجل.. وسيلة منع حمل جديدة وآمنة

للرجل.. وسيلة منع حمل جديدة وآمنة

بالفيديو || فوائد البطيخ و أهمها الوقاية من السرطان و حماية الكلى و القلب

بالفيديو || فوائد البطيخ و أهمها الوقاية من السرطان و حماية الكلى و القلب

نتائج سحرية إذا تناولت حفنة من الزبيب على الريق يومياً

نتائج سحرية إذا تناولت حفنة من الزبيب على الريق يومياً

أعراض الإصابة بسرطان القولون.. علامات تكشف المرض مبكرًا

أعراض الإصابة بسرطان القولون.. علامات تكشف المرض مبكرًا